Эксперты рассказали, в каких городах России можно найти недорогое жилье на лето

Бюджетнее всего летние каникулы можно провести в Республике Марий Эл: гостиница в Йошкар-Оле стоит около 1,4 тысячи рублей за сутки. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в каких популярных у туристов российских городах можно найти недорогое жилье на лето.

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Специалисты проанализировали цены на номера в отелях категории «три звезды» и составили список из 25 направлений, где проживание стоит не более трех тысяч рублей.

Практически в аналогичную сумму обойдется жилье в Новосибирске — 1,8 тысячи рублей в сутки, Краснодаре и Ростове-на-Дону — 1,9 тысячи рублей.

Если бюджет на проживание составляет от двух до трех тысяч рублей за ночь, можно рассмотреть гораздо больше вариантов. В Иваново номер обойдется в две тысячи рублей за сутки, в Астрахани — 2,1 тысячи рублей, в Тольятти — 2,2 тысячи рублей.

За 2,3 тысячи рублей в сутки можно найти отель в Архангельске, Волгограде и Уфе, а за 2,4 тысячи рублей — в Барнауле, Самаре и Ульяновске.

Стоимость номера за сутки в Перми составит 2,5 тысячи рублей, в Тюмени — 2,6 тысячи рублей, в Минеральных Водах и Пскове — 2,7 тысячи рублей. В Эсто-Садке ночь обойдется в 2,8 тысячи рублей, как и в Туапсе, а в Вологде придется отдать 2,9 тысячи рублей за номер.

За 3 тысячи рублей в сутки можно забронировать номер в отелях Иркутска, Ставрополя, а также на популярных краснодарских курортах — Лазаревском и Джубге, передает «Газета.Ru».

Аналитиками медиахолдинга Rambler&Co был проведен опрос среди интернет-пользователей, куда они собираются поехать в отпуск этим летом и как принимаются решения о путешествиях. Большинство опрошенных, а именно 81 процент, рассказали, что для них идеальная продолжительность отдыха составляет две недели.

Эксперты рассказали москвичам, на что стоит обратить внимание при организации летнего отдыха с детьми.