Помимо курортов Краснодарского края высоким спросом пользуются такие направления, как Байкал, Калининградская область и Алтай, рассказал НСН Геннадий Ламшин.

Туристический поток в Крым снизился, а на побережье Краснодарского края забронировано 90% гостиниц, рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин на пресс-конференции НСН рассказал, что средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, а тур в Анапу начинается от 73 тысяч рублей.

«Почти 90% всех мест отдыха на лето уже продано, остались только самые дорогие номера в отелях повышенной комфортности четыре-пять звезд, их не так много. Самый высокий спрос на курорты Черного моря, Краснодарский край. С Крымом есть плавающие моменты: с одной стороны, люди пытаются доехать, но многие в прошлом году отдыхали в Крыму, добираясь туда своим ходом (на автомобиле), однако сейчас этот поток немного падает. На горящие туры внутри страны рассчитывать не стоит», - сказал собеседник НСН.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в свою очередь заявил НСН, что помимо курортов Краснодарского края, высоким спросом пользуются такие направления, как Байкал, Калининградская область и Алтай.

«Гостиницы Черного моря очень хорошо загружаются. Единственное исключение – Крым. Там затруднена доставка туристов, ситуация в общем тоже. А вот черноморское побережье Кавказа очень хорошо заселено. Многие сейчас туда едут на машинах, с парковочными местами там проблемы есть. Люди едут не только в Краснодарский край. Алтай, Калининградская область, Камчатка, Дальний Восток, Байкал - там тоже все заполнено и раскуплено. Внутренний туризм развивается за счет того, что закрыт Запад», - отметил Ламшин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Сочи может начаться дефицит мест в гостиницах в сегменте «все включено», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».