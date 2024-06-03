В Пензе появился дорожный указатель «Пермь»

Мелким шрифтом указано расстояние до уральского города — 1 180 км.

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«Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице «ВКонтакте».

Указатель установили в ответ художникам, которые создали большое граффити с надписью «Добро пожаловать в Пензу!» на территории закрытого авиационного музея в Перми. Эту надпись могут разглядеть пассажиры самолётов, которые заходили на посадку в аэропорту Большое Савино.

Как ранее писало издание Ura.ru со ссылкой на одну из создательниц граффити художницу Евгению Шарецкую, надпись специально сделана с ошибкой, поскольку люди часто путают названия этих городов.