«Диснейленд» на Кавминводах: пять причин побывать в парке под Пятигорском

Прогуляться среди цветов и скульптур

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Место и для спокойных променадов, и для веселого досуга находится в сердце Кавминвод. Парк «Зеленый квартал» расположен в поселке Иноземцево, между Пятигорском и Железноводском, и разделен на несколько тематических локаций. Всю территорию объединяет уникальная ботаническая коллекция, включающая более тысячи растений со всего мира. Благоухающие цветы и зеленые деревья дополняет живописный вид на горы.

— В парке есть пруд с кувшинками и декоративными японскими карпами кои, фонтаны, яркие инсталляции из камней, стекла и металла, милые скульптуры, ажурные арки, беседки. На вымощенных дорожках установлены лавки для отдыха, на перекрестках и вдоль аллей — указатели, — говорит арт-директор парка «Зеленый квартал» Александра Дубровина.

Среди лабиринтов арок и зелени установлены скульптуры и арт-объекты: статуи прекрасных дев с мечтательными лицами, феи, купидоны, колоритная Баба-яга и знаменитое трио обезьян «Не вижу, не слышу, не скажу», фантастическая флора. Встречает же каждого гостя огромный, никогда не увядающий букет из ярких искусственных цветов. По вечерам парк преображается, становясь необычайно романтичным: весь «Зеленый квартал» освещается оригинальными огнями.

Погрузиться в атмосферу… Древнего Китая

Место, где связь с природой становится особенно яркой, а бодрость и энергия наполняют тело и дух под прекрасные азиатские мотивы. Так описывают «Китайский городок» под открытым небом в самом парке.

В этой части «Зеленого квартала» также установлены оригинальные домики, соединенные между собой красивыми дорожками и мостиками в традиционном китайском стиле. В каждой из колоритных беседок можно попробовать блюда азиатской кухни из местного ресторана «Терраса». Уединенная атмосфера прилагается.

Поесть на свежем воздухе

Третья причина побывать в парке вытекает из предыдущего пункта. На территории «Зеленого квартала» расположен панорамный ресторан «Терраса», где подают блюда как кавказской, так и европейской, и авторской кухни. В меню — долма и кутабы, чебуреки и хачапури, хычины, ачма, хинкали и манты, кебаб, шакшука, блины с семгой и щучьей икрой и многое другое.

Ужин с красивым видом в уютной компании можно провести и вне ресторана. В самых живописных местах парка находятся беседки, чем-то напоминающие уютные дворики с деревянными лестницами и ажурными перилами. И обязательно сфотографируйтесь на фоне кустов цветущих роз — лайки в соцсетях обеспечены.

Сделать эффектные снимки

Фотографии с друзьями и селфи в удачных локациях, конечно, заслуживают отдельного внимания. Многие туристы приезжают в «Диснейленд» на Кавминводах именно ради снимков: летом — среди аллей цветов и зелени, зимой — на фоне украшений в виде кристаллов льда, рождественских звезд, гигантских леденцов и нарядной елки.

В зоне отдыха «Ирисы» вечер со смартфоном наготове и, конечно, в кругу друзей можно провести в белых шатрах и тематических декорациях. Например, фотозоны, украшенные колонами с завитушками в греческом стиле, романтические уголочки со столиками, которые полностью обсыпаны живыми цветами. Здесь же можно попробовать шашлык, люля-кебаб и ароматный плов.

Развлечь детей с пользой

В парк смело можно брать детей. Среди развлечений — от качелей в центре «Зеленого квартала» до целого надувного городка. Юных экстремалов стоит отправить на скалодром или кататься с горки, а более спокойных малышей — прятаться в лабиринте. Самых любопытных посетителей ждут в «булькающей» экспериментальной лаборатории на познавательном «Химическом шоу», любителей ярких впечатлений (в том числе и взрослых) — на «Бумажном шоу» с показом мод, играми и красочным салютом из фольги и бумаги.

В парке также регулярно проводят кулинарные мастер-классы, где дети пекут пиццу, блины и маффины. Между прыжками на батуте можно отдохнуть в детском кафе со специальным меню.

Как добраться?

Зона семейного отдыха расположена в северной части курортного поселка Иноземцево. Ориентироваться следует на супермаркет «Жемчужина». Если добираетесь на машине, у входа в парк есть парковка.

На общественном транспорте до ближайшей от парка остановки «Январь» можно доехать из Железноводска, Пятигорска и Минеральных Вод. Сюда следуют автобус № 223, маршрутные такси — № 113 д, 115 в, 133, 134, 213, 223 д. До остановки «Аптека» довезут местные маршрутки № 3, 5, 6, 7.