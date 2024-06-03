Новые музеи, главные фестивали лета и пляжи на выбор: чем ещё удивит Калининградская область в сезон-2024

Готовы ли калининградские пляжи к купальному сезону В Балтийске позагорать у моря можно на Центральном пляже, пляже в районе Гвардейского бульвара и на Балтийской косе, уточняет «Клопс». Известно, что на пляжах установят бесплатные туалеты. На Балткосе будет работать модульный туалет за 30 рублей. Места отдыха оборудованы лежаками и зонтиками, бунгало, спасательными вышками, кабинками для переодевания. Пляжи оборудованы для инвалидов. Для детей построили специальные зоны. В Зеленоградске пляжи «Малиновка», «Роза ветров» «Резиденция» «Гнездо» и «Лесной» на Куршской косе получили «Синие флаги». От биотуалетов в муниципалитете давно отказались: вдоль побережья установлены модульные кабинки. В Янтарном к лету планировали открыть три пляжа. В этом сезоне муниципалитет впервые за восемь лет не стал подаваться на «Голубой флаг» – международный знак качества. Зато «Синий» получили Центральный и Янтарный пляжи. В Пионерском пляж начинается в районе улицы Портовой и продолжается до Комсомольского переулка. Он разделен на два участка, которые в этом году получили по «Синему флагу». В Светлогорске отдыхающих ждут лежаки, зонтики, кафе на побережье. Есть спасательная вышка. Спуститься на берег моря можно по лестнице или по канатной дороге, которую недавно отремонтировали. Позволит ли погода начать купальный сезон Температура воды, по спутниковым данным, полученным 31 мая 2024 года в районе города Пионерский, составляла около 14°C, а в районе выхода из Калининградского залива прогрелась до 18–19°C, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области». Стоит отметить, что накануне погода в регионе сильно испортилась. На область обрушились ливни и грозы, в некоторых районах выпал град. Рекомендуем также прочитать у «ФедералПресс» о том, когда в Светлогорске после ремонта заработает канатная дорога. Фото: ФедералПресс / Анна Крючкова