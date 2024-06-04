Из-за холодной погоды и паводка в Омске до сих пор не открыли пляжи

Из-за не нетипично холодной для Омской области погоды в мае и начале июня в городе до сих пор официально не заработали самые популярные частные пляжи.

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«Мечтаем о жаре и открытии сезона наконец», - коротко сообщили 1 июня о задержке с запуском работы уличных бассейнов в парке «На Кольцевой».



В прошлом году пляж здесь начал работать уже 6 мая.

Вторая популярная у горожан локация с бассейнами и лежаками у Иртыша - «Центральный пляж» у стадиона «Динамо» - пока тоже не называла дату начала сезона. В аккаунте компании, который активно велся все прошлое лето, до сих пор нет свежих постов и анонсов запуска работы.

Муниципальные пляжи (Кировский, Советский, Центральный, Центральный-2 и Первомайский) по традиции должны были открыться 1 июня.

«До начала летнего периода все пляжи будут оборудованы информационными стендами, урнами, кабинками для переодевания, биотуалетами, питьевыми фонтанчиками, душевыми и вышками спасателей. Кстати, штат матросов-спасателей в количестве 24 человек укомплектован, перед стартом сезона все они пройдут специальное обучение. Оборудование для спасательных постов, а это средства связи, лодки, медицинский инвентарь и прочее — приобретено», - анонсировал мэр Сергей Шелест.



Однако в итоге они пока официально работать не начали. «В связи с непростой паводковой ситуацией приемка готовности муниципальных пляжей перенесена на 5 июня», - сообщили «Новому Омску» по этому поводу в мэрии.