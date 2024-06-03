S7 заплатит 30 тысяч рублей за отказ поселить пассажиров в гостиницу

Авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что она не предоставила пассажирам гостиницу при длительной задержке рейса.

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Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, случай произошел в январе этого года – тогда самолет из-за неблагоприятных погодных условий не мог долго вылететь из Новосибирска в Казань, несколько десятков человек просидели на чемоданах около 21 часа.

«Вместе с тем авиаперевозчик в период ожидания вылета воздушного судна пассажирам необоснованно отказал в предоставлении гостиничных услуг, что послужило основанием для обращения граждан в прокуратуру», – отметили в ведомстве.

В результате разбирательства гендиректору S7 было внесено представление об устранении нарушения закона. А саму авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно) и оштрафовали на 30 тыс. руб.

Подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» удивил размер штрафа, они считают, что наказание за подобные нарушения должно быть более суровым.

«Так можно и разорить авиакомпанию, это же огромный штраф», – иронично отмечает один из читателей. А вот еще комментарии: «Теперь понятно, почему не заселяют. Дешевле штраф заплатить», «30 тыс. для авиакомпании – пшик, только прокурорским лишнюю работу создали».

Ранее мы писали, что S7 заплатит 30 тыс. руб. за овербукинг. Компанию оштрафовали за «лишние» билеты на рейсы в Махачкалу и Красноярск.