Отдых в Приморье дороже и неприятнее, чем в Сочи: владельцы гостиниц объяснили причины

В прошлом году Приморье посетило 3,5 миллиона туристов, большая часть из которых приехали из соседнего Хабаровского края и Китая. С гостями из Азии все ясно – для них Приморье представляет собой довольно дешевое «окно в Европу». Но почему в регионе, который находится на одной географической широте с такими гигантами отечественной туриндустрии, как Сочи и Крым, складывается патовая ситуация с российскими туристами? Ответ на этот вопрос нашел журналист «ФедералПресс».

© РИА «ФедералПресс»

Портрет гостя Приморского края

Пару недель назад сервис «Яндекс. Путешествия» порадовал жителей Приморья новостью о том, что Владивосток вошел в топ-5 направлений для туризма в России в июне. Владивосток попал в пятерку рекомендуемых направлений отдыха в первый месяц лета от редакции сервиса.

Более реалистичное положение дел показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. 26 % россиян рассказали, что мечтают провести этот летний отпуск «на любом море». Первые строчки в топ-10 наиболее популярных направлений отдыха в России заняли Крым и Краснодарский край, Владивосток же оказался на последнем месте в российской десятке.

Согласно данным Big Data, только 10 % москвичей решаются провести отпуск у берегов Японского моря. Чаще всего Приморский край посещают семейные пары из Хабаровского края, Амурской области и Якутии в возрасте от 35 до 44 лет с детьми, которые приезжают в регион на личном авто на несколько дней, чтобы посетить океанариум и покупаться в окрестностях Находки или на пляжах Хасанского округа.

Таким образом, если не брать в расчет дальневосточников, которые регулярно приезжают на приморские пляжи на пару дней, можно сказать, что большая часть проживающих по ту сторону Уральских гор готовы встретиться с Владивостоком только один раз, чтобы восхититься красотами русского Сан-Франциско, увидеть амурского тигра и прогуляться по побережью Японского моря.

За ваши деньги наш каприз

Причина такого разного отношения россиян к Сочи и Владивостоку кроется не в деньгах, как может показаться с первого взгляда. Точнее, не только в них. И в Сочи, и в Приморском крае можно снять номер за условные пять тысяч рублей в сутки, вот только качество проживания в отпускных апартаментах будет значительно различаться. К сожалению, не в пользу Приморского края.

Самый дешевый номер в пгт Славянка Приморского края стоит от 3,5 тысяч рублей за сутки. За эти деньги мы получим маленькую светлую комнату с двумя кроватями-полуторками, кондиционером, телевизором, тумбочкой и шкафом, а также отдельной скромной ванной комнатой. Из развлечений в самом отеле ­– сауна, тренажерный зал и море в 766 метрах.

За аналогичные деньги в селе Витязево в районе Анапы можно получить комнату с похожим убранством внутри трехзвездочной виллы-отеля с несколькими бассейнами, зонами отдыха, сауной и садом.

В Сочи за 3,5 тысячи рублей можно поселиться в тропическом раю на одного отдыхающего в самом центре города и в 629 метрах от моря, в котором купаться не запрещено.

В поселке Красная Поляна, знаменитом своими высокими ценниками, нужно постараться найти номер за указанные выше деньги. Дело в том, что большинство предложений для двоих на сутки в гостиницах, гостевых домах, виллах и отелях начинается от 1800 рублей. 3500 рублей и более запрашивают, как правило, за номера с включенным завтраком и ужином. Представленный ниже вариант размещения расположен в трехзвездочном деревянном гостиничном комплексе с роскошной территорией для прогулок, бассейном с подогревом, сауной и видом на горы.

А во Владивостоке за эти же деньги вы сможете поселиться в одноместном номере в трехзвездочном отеле без излишеств в 162 метрах от моря, в котором купаться не рекомендуется в связи с рисками для здоровья. Это не шутка, к сожалению. Ежегодно мэрия Владивостока публикует официальную информацию о безопасных для купания пляжах, ни один из которых не находится в черте города.

В целом в Приморье доминируют три типа размещения: простые домики без ремонта и часто без удобств, шатры-глэмпинги или бунгало, а также номера в гостиницах и отелях.

До конца июня домики для двух человек будут стоить от 3,5 тысячи рублей, с июля ценник поднимется: в сезон самые дешевые домики дешевле пяти тысяч обычно не стоят. Максимального предела нет, но в среднем цена составляет около девяти тысяч рублей за сутки. Внутреннее наполнение «уютных домиков» при этом останется неизменным независимо от сезона.

«Богатая» комплектация такого дома выглядит примерно так: двуспальная кровать или две полутораспальные кровати, тумбочки, телевизор, мини-холодильник, санузел (туалет, раковина, душевая кабина, холодное и горячее водоснабжение), вентилятор.

Сейчас, в июне, когда пляжный сезон еще даже не планирует начинаться в Приморье из-за холодной дождливой погоды, туристы еще могут забронивать себе домик по более привлекательной цене. Однако важно помнить, что чем ниже цена, тем более скудной окажется обстановка внутри. В целом стоимость суточной аренды деревянной халупки с удобствами внутри в сезон в крае будет начинаться от 5 тысяч рублей. Если вас не пугает общий на всю базу отдыха душ и туалет на улице, можно найти очень скромные варианты размещения даже от тысячи рублей с человека за сутки.

Пока люди за это платят, ничего не изменится

«Спрос рождает предложение, вот и все, что я могу сказать по поводу неэстетичных «туалетов», которыми заставлены все пляжи Хасанского округа и не только. Люди жалуются, ноют, рассказывают друзьям об «ужасах» проживания в этих домиках по цене хорошего гостиничного номера, а на следующий год бегут сломя голову за ранним бронированием», – рассказала менеджер по туризму Анастасия.

Похожее мнение высказали и владельцы самих «убогих» домиков – цена устанавливается на той шкале, по которой люди готовы платить.

«Ценообразование на средства размещения в Приморье ничем не отличается от других регионов и стран. Все знают: чтобы здорово отдохнуть зимой в Таиланде и не разориться, нужно покупать путевку летом. Отель, который в июне стоит тысячу рублей за ночь, в январе обойдется «черепахе» в десять, а то и сто тысяч рублей. Почему у меня в Витязе должно быть как-то иначе?» – обиделась на вопрос журналиста о ценах владелица базы отдыха Инна.

Более лояльные и дипломатичные хозяева мест размещения чаще всего говорят о нескончаемых тратах на мелкий ремонт после каждой группы туристов, повышающихся тарифах ЖКХ и на бензин, ценах на продукты, постельное белье, посуду, столовые приборы и т. д., а также о необходимости выплачивать стабильную зарплату обслуживающему персоналу.

«В ваших СочАх Олимпиада вообще-то прошла, а вся инфраструктура осталась. У нас тоже что-то крупное такое было, да, но кроме как на Владивостоке не отразилось. Плюс климат другой. Думаете, там хоть кто-то знает про плесень и сырость после зимы? Я думаю, что не знают», – посетовал угрюмый администратор одной из баз в Андреевке.

Местные туроператоры тоже не спешат «голосовать рублем» за развитие внутреннего туризма в Приморье, когда речь идет о больших и дорогих программах. Например, тур «Чудеса Приморского края» за 115 300 рублей (10 дней, 9 ночей) включает в себя даже путешествие на отдаленные острова, но при этом неизменным спальным местом туристов остается гостиница во Владивостоке. Тур за 140 тысяч рублей подразумевает поездки с самого юга на север Приморья, а потому туристы будут вынуждены сделать две остановки вне столицы: в дорогой гостинице в Хасанском округе, в Барабаше, и в апартаментах в Тернее.

Ранее автор блога «Мама папа я» рассказала «ФедералПресс» о своей поездке на отдых в Краснодарский край. Девушка сравнила цены на гостиничные номера в Сочи и приморские базы отдыха, а потом объяснила, почему разница привела ее в ужас.