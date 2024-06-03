Сотни россиян застряли в работающем без вентиляции аэропорту и попали на видео

Гигантские очереди в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге попали на видео. Ролик публикует E1.ru.

© РИА Новости

По данным источника, в авиагавани российского города застряли сотни пассажиров. Проблема возникла в международном терминале аэродрома. На кадрах видно, как одни прилетевшие из-за рубежа люди пытаются покинуть здание, другие — пройти паспортный контроль и получить багаж.

«Очередь по прилете, толкаемся, как селедки в бочке, — такой фразой описала происходящее собеседница издания. — Вентиляции не работают, дети ревут».

Позже в пресс-службе Кольцово объяснили причину сложившейся ситуации. Уточняется, что в связи со смещением авиакомпаниями графиков прилета рейсов, следовавших с курортных направлений, в воздушную гавань практически в одно время прилетело сразу несколько самолетов.