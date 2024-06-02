Названы новые правила для пассажиров РЖД

Путешественники, готовящиеся к отпуску, должны учитывать новые правила в поездах РЖД. Изменения, вступившие в силу прошлой осенью, будут действовать и этим летом.

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По новым правилам пассажиры должны оставаться на своих местах, разрешается спускаться с верхних полок только в определенные часы для перекуса. Запрещено громко слушать музыку, проводить репетиции или использовать гаджеты на максимальной громкости.

Также важно заранее приобретать билеты, особенно на летние направления. Нарушение правил может повлечь штрафы или даже высадку из поезда.