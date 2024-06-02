Эксперты раскрыли самые частые схемы обмана туристов в Сочи

Россиянам дали несколько советов, как не попасть на уловки мошенников во время отдыха в Сочи. Например, нужно проверять правильность названия сайтов бронирования жилья.

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Ежегодно в курортных городах России некоторые туристы попадают под действия мошенников. Они используют разные схемы: от обмана с бронированием жилья до дешевых уличных экскурсий. Однако число россиян, отдыхающих в регионах страны, продолжает расти. Вместе с тем увеличивается и стоимость путевок.

Сочинские мошенники

В сети появилась информация, что одна из самых частых схем обмана туристов, приезжающих в Сочи, заключается в размещении фейковых объявлений об аренде жилья и бронировании отелей.

«Схема у мошенников одинаковая: вам понравился отель или квартира, вы связываетесь по указанному телефону с "менеджером" или "собственником", который предложит внести предоплату или сразу оплатить помещение, чтобы оно точно было забронировано за вами, ведь начался сезон и спрос очень высокий! После оплаты вам присылают ваучер, который является простой подделкой. А когда туристы приезжают в отель, выясняется, что данного отеля либо нет, либо ваше бронирование не зарегистрировано в системе», - сообщила на своей странице в соцсетях блогер «Железногорочка в Сочи».

По ее словам, бывает и так, что туристы приезжают в отель, и оказывается, что их комната находится в цоколе, или окна выходят не на море, хотя в объявлении утверждалось обратное. Либо в номере отсутствует балкон, или отель расположен не на первой береговой линии. При этом в таких случаях отельеры тоже пользуются «наивностью» туристов и предлагают им улучшить номер за дополнительную плату.

В связи с этим блогер советует при поиске в интернете жилья для отдыха проверять SSL-сертификат сайта. Например, есть ли в его ссылке буква «s» после http или нет. А также обращать внимание на наличие изображения «замочка» в адресной строке. При этом она подчеркнула, что безопасное соединение с сервером особенно актуально при передаче персональных данных.

Между тем на странице «Железногорочка в Сочи» также говорится, что, если сайт начинается на «http://» — это повод усомниться в оригинальности страницы. Либо если на сайте очень много грамматических ошибок и изображений с низким разрешением, то, скорее всего, это сайт-копия. Поэтому, чтобы не попасть на мошенников при аренде квартиры, следует запрашивать документы у собственников или предлагать заключить с ними договор. В таких ситуациях мошенники сразу теряют интерес к своим жертвам.

Еще одним видом мошенничества называют навязывание услуг по завышенным ценам. По таким схемам обычно работают уличные фотографы, таксисты-частники, местные «гиды» и аниматоры. Поэтому туристам советуют требовать от них чеки, но, если договориться о цене не получилось и поступают угрозы, следует звонить в полицию.

К другим действиям мошенников в курортных городах также относят продажи дешевых экскурсий, когда на улицах или в сети отдыхающим предлагают заплатить меньше, чем в туристических компаниях и экскурсионных бюро. Поэтому туристам советуют заранее узнавать всю информацию о поездке.

«Уже во время экскурсии туристы узнают, что заплатили только за дорогу, и хорошо, если еще и работу гида, а все остальные услуги, например, питание и входные билеты, нужно оплачивать отдельно. В итоге экскурсия обойдется дороже, чем в специальной компании», - говорится в публикации.

Россияне едут в Россию

При этом число российских туристов, посещающих регионы страны, с каждым годом растет. Так, по словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, 75% внутреннего туризма приходится на Крым и Краснодарский край.

«Количество туристов, которые заедут в Крым в июне, в два раза превышает число туристов, которые заехали в Крым в июне 2023 года, на июль прирост 56%. Кавминводы — круглогодичная история, здесь и летом, и зимой хорошая загрузка. Санкт-Петербург — 5% от всех бронирований и Москва с Подмосковьем — 4% от всех бронирований. В Топ-10 вошли такие виды отдыха, как речные круизы, Дагестан, Калининградская область, Казань и Алтай», - рассказал он в беседе с НСН.

В свою очередь управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и глава международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина в пресс-центре НСН рассказала, что на российские туристические направления приходится порядка 60% от общего объема продаж.

«И в том, и в этом году первенство у России, но в прошлом году на Россию приходилось порядка 35% продаж от общего объема, а сейчас это уже 60%. В нашу статистику ворвалась Белоруссия. Она входит в десятку продаж на лето этого года. Потеряли свои позиции такие направления, как Шри-Ланка и Тунис», - подчеркнула она.

Между тем, по данным социологического агентства «Вебер», Топ-5 самых желанных мест для отдыха в России возглавляет Байкал. В пятерку также вошли Алтай, Дальний Восток и Республика Карелия. Пятое место разделили Крым и Санкт-Петербург.

Цены растут

Однако отдых в России продолжает дорожать вместе с наплывом туристов. Так, Любовь Воронина в пресс-центре НСН сообщила, что средняя цена тура внутри страны выросла до 120 тысяч рублей на двоих.

«С повышением спроса видим повышение цен. Так, по России средняя стоимость тура поднялась на 40%. При этом примерно на 13% выросла цена на Арабские Эмираты. Стоимость путевки в Турцию — где-то на 10%», - объяснила она.

Сергей Ромашкин на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop рассказал, что курорты Черного моря тоже подорожали в этом году.

«Анапа подорожала на 17%, Сочи — на 15%, а Крым — на 5%. Таким образом, стоимость среднего тура в Сочи на девять ночей составляет 75-105 тысяч рублей. Анапа на такой же период обойдется в 73-116 тысяч рублей, Геленджик — 69-109 тысяч рублей, Крым — 77-89 тысяч рублей. При этом средний чек летних туров без перелета в Подмосковье вырос на 17%, в Санкт-Петербург — на 18%, в Кавминводы — на 16%. Речные круизы подорожали на 15%, поездки в Москву прибавили в цене 14%», - добавил он.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что летом 2024 года россияне совершат около 5,6 млн поездок.