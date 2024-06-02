Куда поехать летом - на дачу или в санаторий?

Перечень хронических недугов, по которым положено лечение в санатории, утвержден Минздравом. В числе болезней - патологии щитовидной железы, желудка, почек, печени, невралгия тройничного нерва, радикулиты, коньюктивит, некоторые виды женского бесплодия.

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Санаторно-курортное лечение призвано облегчить течение врожденных и благоприобретенных заболеваний, а также пройти реабилитацию после оперативного вмешательства либо травм и тяжелой болезни.

Путевку в санаторий можно оформить, обратившись к своему участковому врачу, пояснили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Не исключено, что от претендента на отдых потребуется предоставить выписки из истории болезни, результаты анализов и исследований и любые медицинские документы, подтверждающие диагноз.

Если таковые отсутствуют – можно просто пожаловаться врачу на плохое самочувствие, и он назначит соответствующие исследования, анализы и процедуры.

Окончательное решение принимает специальная врачебная комиссия, которой на это отводится двадцать дней. Комиссия также может затребовать дополнительные документы и исследования по основному заболеванию.

Важно: в санаторно-курортном лечении откажут, если болезнь входит в категорию заразных кожные, психических, хронических недугов в стадии обострения либо заболеваний, передающихся половым путем.