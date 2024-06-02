В аэропорту Махачкалы встретили первый рейс из Иванова

Первый авиарейс из Иванова встретили в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

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"Сегодня в аэропорту Махачкалы торжественной водной аркой встретили первый рейс из Иванова авиакомпании "Икар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

"Рейсы из аэропорта Махачкалы в Иваново будут выполнять совместно авиакомпании "Икар" и Nordwind по средам и воскресеньям", - добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры республики. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала. Оттуда выполняются рейсы по России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.