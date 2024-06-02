Город-герой Волгоград: достопримечательности, куда сходить, история и маршруты

Город, заложенный как Царицын, прославившийся своим подвигом и мужеством в годы Великой Отечественной войны под именем Сталинград, а с 1961 года именуемый Волгоградом в этом году отмечает 435-летие.

© РИА Новости

Где закопаны клады Степана Разина и золотые кони хана Батыя, какими целебными свойствами обладает озеро Эльтон, ни в чем не уступающее Мертвому морю, почему Волгоградская область считается мировой столицей горчицы – в спецпроекте «От южных морей до полярного края» рассказал член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Алексей Волоцков.

Есть предположения, что первое поселение близ левого берега Волги было основано в 1555 году, но в исторических летописях оно впервые упоминается в 1589 году. К тому моменту город уже перенесли на мыс правого берега, где в Волгу впадала река Царица.

Когда на этих землях находился центр Золотой Орды, то многие называли ее Сари-су, что с татарского означает «желтая река». После таяния снега вода насыщалась песчаным составом. А местным жителям слышалось слово «царица», потому так и назвали изначально город, - рассказывает Алексей Волоцков.

ГЛАВНАЯ ВЫСОТА РОССИИ

Символ города – Мамаев Курган и скульптура «Родина – мать зовет», признанная одной из семи чудес России. В 1942 году здесь шли кровопролитные бои, ставшие переломным моментом в Великой Отечественной войне. Старожилы расскажут, что еще несколько лет после ее окончания на этой земле не росла трава, настолько все перемешалось с осколками от снарядов. Только на месте возведения величественного монумента обезвредили больше 40 тысяч мин, снарядов и авиабомб!

К грандиозной скульптуре «Родина – мать зовет» ведут 200 ступеней – столько дней длилась Сталинградская битва. Примечательно, что после окончания строительства скульптура была самой высокой в мире и попала в «Книгу рекордов Гиннесса», но и сегодня она входит в десятку таковых. На вершине кургана похоронены 34 505 защитников Родины, а протяженность мемориального комплекса составляет почти километр. Здесь расположены Парк Победы, Площадь Героев, Зал Воинской славы.

Мурашки бегут по коже, когда проходишь вдоль Стен-руин. На камнях высечены картины боев за каждый метр, улицу, дом Сталинграда. Здесь же начертаны слова солдат: «Ни шагу назад», «Стоять насмерть!», «За Волгой нет для нас земли», «За Родину – огонь!»…

«Родина – мать зовет» видна на десятки километров и величественно смотрится в любое время года.

ЖЕМЧУЖИНА СТЕПИ

Крупнейший минеральный водоем России и Европы – озеро Эльтон, которое в переводе с тюркского означает «Золотое».

Оно является одним из самых больших соленых озер в мире. И туда едут не только увидеть красоту – весной оно цветет и окрашивается яркий розовый цвет, но и за лечением. По своему минеральному составу Эльтон в 1,5 раза превышает концентрацию полезных веществ Мертвого моря, - отметил Алексей Волоцков.

Озеро появилось 50 тысяч лет назад, а соль здесь начали добывать еще при Иване Грозном. Грязелечением занимаются чуть больше века. Говорят, что грязь помогает при проблемах с кожей, повышает иммунитет и борется с воспалениями. А чтобы насладиться невероятной природной красотой, лучше всего подняться на гору Улаган и уже в высоты 69 метров сделать фотографии на память.

Эльтонский парк – еще одна изюминка Волгоградской области. Здесь произрастает 400 различных видов растений, а во время прогулки можно встретить даже сусликов. Всего в Волгоградской области семь природных парков. Каждый из них завораживает своими красотами – степями, приволжскими возвышенностями, отмечает депутат.

УГОЛОК ГЕРМАНИИ НА ВОЛГЕ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» представляет собой уникальный архитектурный ансамбль колонии гернгутеров (моравских братьев) второй половины XVIII — XIX веков.

Это наш центр бывших немцев Поволжья, расположенный в южной части Волгограда, - уточнил Алексей Волоцков.

К образованию немецкой колонии приложила руку императрица Екатерина II. Первый в Нижнем Поволжье европейский водопровод, музей, детский сад и лифт были именно здесь. Еще один любопытный факт - Сарептская кирха старейшее здание Волгограда. Последняя реставрация проводилась в 1995 году, а через год кирха была освящена и возобновлены богослужения. Здесь же можно насладиться звучанием органа.

В выходные и праздники в Сарепте проводятся фестивали национальных культур, концерты, ярмарки.

ЛЕГЕНДЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ

Город, несмотря на свой относительно молодой возраст, богат не только на достопримечательности, памятные места, исторические события, но и на легенды.

УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

Загадочное и аномальное место области – Медведицкая гряда.

Сюда приезжают уфологии, считается, что здесь были бывшие стоянки инопланетян, - отметил Алексей Волоцков.

Местные жители и туристы могут наблюдать здесь необычные следы на траве: треугольники, волны, круги. А еще это место обожают шаровые молнии, возникающие прямо из земли! Их «проделки» можно увидеть на изуродованных стволах берез.

В ПОИСКАХ КЛАДОВ

Облюбовали Волгоградскую область и кладоискатели. Пока одни ищут сокровища Степана Разина, другие – золотых коней хана Батыя.

На территории нашего региона находилась в прошлом столица Золотой Орды – Сарай-Берке. Много людей ищут ценности, золото, в том числе золотых коней, которые хан Батый в свое время поставил на входе в эту столицу, - рассказал парламентарий.

Археологи здесь раскапывали целые жилые кварталы, обнаруживали монеты, глазурованную керамику. Некоторое время назад строители раскопали водопровод XIV века.

«АРБУЗНОЕ МОЧИЛОВО»

Любят в Волгоградской погулять и повеселиться от души. Фестивали здесь со вкусом! Завертелось все в 2007 году, когда в Камышине решили устроить праздник в честь…арбуза! В прошлом году, к примеру, гости фестиваля устроили «арбузный биатлон» - увесистой ягодой нужно было попасть в мишень. А больше всего гостей раззадорило «арбузное мочилово». Нет, кидались друг в друга не целыми арбузами, а только мякотью.

Соседние районы посмотрели на Камышин и решили не отставать. Больше 10 лет в Средней Ахтубе проводят фестиваль «Ахтубинский помидор». Виноградный фестиваль «Дубовская лоза» проводится в городе Дубовка. Гости на нем знакомятся с волгоградскими винами.

У нас самая северная винодельня. Мы выращиваем виноград, несмотря на то, что мы самый северный регион юга России, - отметил Алексей Волоцков.

В Елани проводится фестиваль сыра. Самый «острый» праздник устраивают в музее «Старая Сарепта». Здесь прославляют горчицу! Оказывается, Волгоград считается одной из горчичных столиц мира, а горчичное масло — один из самых узнаваемых кулинарных брендов Волгограда. Гости фестиваля через мастер-классы, дегустации, интересные задания узнают гастрономическую историю горчицы, ведь сотрудникам музея известен 101 рецепт ее разведения.

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Арбузный мед пробовали? Вот и повод посетить Волгоград! Рецепт уваривания арбузной мякоти сохранился в «Старой Сарепте». Мед еще называют нардеком. Он очень полезен и помогает при простуде, ангине, а еще утоляет жажду. Обязательно попробуйте и купите в качестве сувенира арбузный кофе.

Горчичное масло – тоже кулинарный бренд Волгоградской области. Когда-то этот деликатес заказывали к императорскому столу в Англии, а сегодня его можно встретить в любом местном магазине.

Из сувениров – прежде всего наши символы Великой Отечественной войны и Победы. Это копии монумента «Родина – мать зовет», - говорит Алексей Волоцков.

Еще одна фишка Волгограда, которую можно увезти с собой – марка туриста. На небольшой деревянной фишке изображена та или иная достопримечательность города и области.

В следующем выпуске

Именно здесь возник фразеологизм «дойти до ручки», кремль, оригинальные усадьбы, старинные церкви перенесут вас на несколько веков назад – в следующем выпуске «От южных морей до полярного края» мы отправимся вместе с членом Комитета ГД по бюджету и налогам, депутатом фракции «Единая Россия» Никитой Чаплиным в Коломну.