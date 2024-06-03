В какие стереотипы о России верят жители США

У жителей США сформировалось достаточное количество стереотипов о русских, и это не о привычных балалайках и медведях, разгуливающих по улицам. О том, в какие мифы верят американцы, рассказала россиянка Дарья.

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Жители США уверены, что россияне во все блюда обязательно добавляют укроп. Данный стереотип, по словам россиянки, мог сложиться из-за того, что в ресторанах русской кухни эту зелень часто используют как украшение.

Интересным оказалось мнение американцев, что россияне пьют чай только из блюдца. Впрочем, такой способ чаепития был традиционным у наших предков.

Также у жителей Штатов сложилось впечатление, что русские являются безбашенными и рисковыми. В соцсетях и новостях нередко показывают инциденты с участием жителей РФ, когда они ныряют в ледяную воду или обнимаются с медведями, пишет gorodovoy.ru.

Ссылаясь на данные сервиса Tandem, россиянка добавила еще один факт. По ее словам, наши соотечественники практически не улыбаются. У американцев даже есть особый термин – «русская улыбка», который обозначает хмурый взгляд. Хотя сами жители США считают, что это не признак недружелюбия, а скорее факт того, что в России не принято выражать эмоции.

Ранее жительница Германии рассказала, в чем главный минус русских женщин. Немка отметила, что русские берут на себя почти все домашние обязанности, хотя наравне с супругом работают. Девушка отметила, что в Германии бытовые обязанности чаще всего распределяются между супругами.