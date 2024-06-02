Вперед, навстречу Крыму: как выгодно отдохнуть у Черного моря

Южные курорты России готовы открывать новый сезон. В этом году, по данным статистики туроператоров, значительно вырос спрос на отдых в Крыму. Уже сейчас бронирование отелей в городах полуострова на 20 процентов опережает показатели прошлого сезона. «Вечерняя Москва» узнала, как выгодно отдохнуть у Черного моря.

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Цена вопроса

Логистическая проблема стала одной из ключевых для туристов, желающих провести отпуск в Крыму. Отдых на полуострове во многом ограничен из-за закрытия аэропорта в Симферополе на фоне проведения специальной военной операции. Также туристов сдерживают опасения по поводу безопасности. На этот счет недавно высказался представитель республики в Совфеде Сергей Цеков. Он отметил, что уровень защиты полуострова находится на высоком уровне.

— Эти факторы влияют на цены. Отдых на море Краснодарского края обойдется на 10–15 процентов дороже. Да и сейчас уже в той же Анапе или Сочи все труднее найти относительно выгодные варианты. На фоне этого растет спрос на отдых в Крыму, — отметил туроператор Алексей Овсянников.

По данным Ассоциации туроператоров России, примерно 85 процентов всех бронирований в Крыму приходится на май–август.

— Отдых на полуострове в этом году подорожал примерно на 10 процентов. И если вы хотите сэкономить, то лучше отказаться от пакетных туров, а организовать полностью самостоятельную поездку. В среднем путевка «все включено» в обычном отеле на неделю за двоих обойдется в 60 тысяч рублей без учета дороги, — отметил эксперт.

Маршрут построен

Организовать самостоятельную поездку в Крым не так сложно, как кажется. Важно знать нюансы. Вариантов добраться до полуострова несколько. По данным Ассоциации туроператоров России, самый востребованный из них — на собственном автомобиле или автобусе по Крымскому мосту. Около 30 процентов туристов выбирают поезд. Наименее востребованный вариант — через новые территории.

— Любой из вариантов имеет свои минусы и плюсы. Пока на Крымском мосту дороги свободные, больших пробок нет. Поэтому на ближайшее время это хороший вариант. Ведь на своей машине или автобусе выйдет быстрее — около суток, в то время как поезд может ехать до двух дней — в зависимости от города, куда вы решили отправиться. Стоит отметить, что прохождение процедуры досмотра на мосту достаточно быстрое, поэтому бояться совсем не стоит, — подчеркнул Алексей.

Билет в плацкарту сейчас стоит почти 6000 рублей. На автобус же — от 4000. Тем, кто решит поехать на машине, стоит сразу отложить минимум 16 тысяч на бензин в обе стороны.

Кстати, с 1 июня по 31 августа на покупку билетов для детей в возрасте 10–17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50 процентов. Также в этом году увеличилось количество поездов, направляющихся из столицы в Крым.

— Для выгодной аренды жилья, если планируете ехать самостоятельно, советую использовать сервисы онлайн-бронирования. На одном из самых популярных можно найти номера от 1500 в сутки. Все зависит от ваших предпочтений, но бронировать надо заранее. Несмотря на относительно высокий спрос, все лучшее разлетается мгновенно, — заключил эксперт.

Прямая речь

Юлия Репникова, руководитель сообщества туроператоров «Большая страна»:

— Мы предлагаем разные варианты туров в Крым. Например, активный: пеший поход с рюкзаком и палаткой по горным достопримечательностям. Другой — предполагает поход по побережью. Есть экскурсионные маршруты: туристы могут посетить Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства. Гастрономические туры совмещают экскурсионный маршрут с дегустацией местных вин. В Бахчисарае, например, гости дегустируют восточные сладости.

Тем временем

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Она будет работать до 7 июня включительно. Получить консультацию можно по бесплатному телефону 8–800–201-05-97 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Для каждого свой уголок

В Крыму немало курортных городов и поселков. Для каждого найдется свой вариант. Конечно, в основном на слуху у москвичей такие города, как Ялта и Севастополь. «Вечерка» собрала несколько вариантов, которые также могут понравиться туристами.

Крепость наблюдает

Отдых в Судаке невозможно представить без посещения Нового Света. Сам же город порадует не только песчаными пляжами, но и своей историей. Главная достопримечательность Судака — средневековая генуэзская крепость.

Каждый год в августе здесь проходит масштабный фестиваль с рыцарскими боями. Порадует Судак и любителей экстрима.

Именно в этом городе находится самый большой аквапарк Крыма. На автобусе можно добраться до Нового Света. Дорога, которая ведет серпантином, того стоит. А в Новом Свете вас ждет прогулка по тропе Голицына.

Сквозь золотые ворота

Курортный город Коктебель находится в окружении гор. Один из массивов — древний вулкан Карадаг. Он находится на территории заповедника, куда можно попасть с экскурсией. С горы открывается прекрасный вид на скалу Золотые Ворота. Их можно увидеть и на водной экскурсии. В Коктебеле также работает одно из главных предприятий по производству вина в Крыму.

Только спокойствие

За спокойным размеренным отдыхом едут в Феодосию. Город понравится тем, кто хочет не только загорать на пляже, но и провести познавательный досуг. В Феодосии находятся Музей-квартира Ивана Айвазовского, красивые дачи, фрагменты генуэзской крепости и маяк.

Не просто бухта

Балаклава — курорт в 16 километрах от Севастополя. Самые красивые пляжи Балаклавы находятся не в самой бухте, а у скалистых берегов немного дальше. А еще бухта славится своим Музеем подводных лодок и крепостью.