Семь мест в России, напоминающих пустыню

Вы удивитесь, что такие локации существуют в нашей стране.

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«Среди природных достопримечательностей России пустыни можно пересчитать по пальцам — сказываются география и климат. Да и те немногие, что есть — это скорее пески, дюны и барханы, а не пустыни в привычном понимании. И всё же каждая из таких локаций заслуживает внимания хотя бы просто потому, что не похожа ни на что вокруг. Где искать пустыню в России, расскажу ниже».

Сары-Кум, Дагестан

В 20 км от Махачкалы, в предгорьях Нарат-Тюбе, находится один из самых крупных в мире барханов – Сары-Кум. Уступая по размерам одному лишь сахарскому «брату», в окружении хребтов Кавказа от кажется пришельцем – и оттого завораживает.

Как в этом отнюдь не пустынном ландшафте появился бархан, точно неизвестно. Но легенда гласит, что тонны песка принёс сюда мощный ураган. Даже те, кто никогда не бывал в Дагестане, наверняка видели Сары-Кум: именно он играл роль туркестанских песков в «Белом солнце пустыни».

А ещё этот бархан парадоксальным образом служит элитным винодельческим терруаром – по крайней мере, разговоры об энологическом потенциале Сары-Кума ведутся не один год.

Куршская коса, Калининградская область

Валообразная песчаная гряда на Куршской косе обязана своим появлением встречным ветрам Балтики и Куршского залива. Со временем на песках вырос лесной массив, который долгое время защищал этот уникальный пейзаж от выветривания.

Неконтролируемая вырубка леса привела к песчаной катастрофе: песок начал активное движение на восток. Леса спешно вернули на место, а для защиты косы возвели авандюну. Так сформировался современный облик Большой дюнной гряды, знакомый тысячам путешественников. Увидеть, как в паре сотен метров друг от друга уживаются пустыня и бушующее море, точно стоит каждому.

Чарские пески, Забайкальский край

Чарские пески – самая северная пустыня в мире. Расположенная в Забайкальском крае, она резко контрастирует с окружающими непроходимыми лесами и горными хребтами, укрытыми снежными шапками. Такое соседство рисует уникальные пейзажи, аналогов которым не найти.

Ещё более удивительным это место делают чёткие границы и вполне понятные ориентиры: потеряться или увидеть мираж в Чарских песках вряд ли получится. А вот почувствовать себя посреди «ничего» – вполне. И именно ради этого чувства этот не самый простой маршрут по Забайкалью проходят редкие путешественники.

Бархан Большой брат, Астраханская область

В отличие от большинства песчаных массивов, бархан Большой брат появился в Астраханской области совсем недавно – настолько, что не каждый местный знает о его существовании. А причина его появления весьма прозаична: пасущиеся здесь стада овец в один момент просто съели всю растительность, а кочующие пески не дали прорасти новой.

Но недооценивать Большого брата не стоит: здесь очень красиво и довольно экстремально. И отправляться покорять бархан в одиночку лучше не надо: велик риск увязнуть на автомобиле и застрять на несколько дней.

Пески Цугээр-Элс, Тыва

Пустыня Цугээр-Элс является частью национального парка «Убсунурская котловина», и посещать её лучше с проводником. Здешние места – одни из самых малонаселённых в мире. А потому вероятность встретить в песках верблюда или яка намного выше, чем местного жителя или туриста. Совсем рядом (по меркам огромной Тывы, конечно) с Цугээр-Элс находится солёное озеро Убсу-Нур, так что при желании можно заглянуть на два таких разных объекта сразу.

Дюны в Шойне на берегу Белого моря, Ненецкий АО

Заполярный поселок Шойна – грустный пример того, как стихия возвращает себе то, что когда-то было «отвоёвано» человеком. Кадры деревянных домов, занесённых песком по самую крышу, пару лет назад вирусились в соцсетях с невероятной скоростью. И в Шойну поехали туристы – а вслед за ними подтянулась минимальная инфраструктура и сервис.

Добраться сюда трудно. Но те, кого сложности не испугают, будут вознаграждены сполна: увидеть, как живёт типичная российская деревня в максимально нетипичных условиях, очень интересно.

Донская Сахара, Воронежская область

Говоря о пустынях, без сравнения с Сахарой не обойтись. Своя Сахара есть и в Воронежской области и имеет сразу два названия: официальное (Дюнные всхолмления) и народное (Донская Сахара). Специалисты утверждают, что пустынные места под Воронежем – это кварцевые пески местного происхождения, которые остались здесь со времён Ледникового периода.

В советские годы их обнесли лесами, чтобы сохранить ценный чернозём для нужд молодой страны. С тех пор путешествие в Донскую Сахару – самый простой способ познакомиться с этим природным явлением. И понять, стоит ли ехать в Сахару настоящую.