Турпоток на горнолыжный курорт "Шерегеш" в зимнем сезоне вырос на 10%

Турпоток на горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кемеровской области за прошедший зимний сезон достиг 2,5 млн человек, что примерно на 10% больше показателя прошлого периода. Об этом сообщила ТАСС министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

© РИА Новости

"Мы оцениваем сезон как успешный. Косвенное подтверждение этому - единственный чартер от туроператора Fun & Sun сохранился только в Шерегеш. Мы для себя ставили план - обеспечить 8% прирост турпотока на "Шерегеш". По факту мы видим, что в зимнем сезоне рост составил около 10%, то есть почти 2,5 млн туристических посещений", - сказала Латышенко.

Она добавила, что в прошлом сезоне была введена в эксплуатацию новая канатная дорога, запущена электричка "Шерегеш-экспресс" из Новокузнецка, а также зашел оператор такси "Яндекс". Также выросло в 1,5 раза число участников программы лояльности для жителей региона, а общая сумма кешбека увеличилась в пять раз. При этом в Кузбассе также выросла популярность и других курортов.

"У нас хорошие результаты по зимнему сезону показывает Горная Саланга в Тисульском районе на севере Кузбасса, которая стала круглогодичной, и горнолыжный комплекс "Танай". Также положительную динамику показывает горнолыжный курорт у горы Югус в Междуреченске, потому что осталась инфраструктура, которая готовилась к спортивным играм "Детям Азии" в 2023 году. Это позволяет оказывать более качественные услуги туристам", - добавила Латышенко.

В зимнем сезоне 2022-2023 годах на курорте "Шерегеш" отдохнули около 2,3 млн человек. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную премьер-министром Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы.