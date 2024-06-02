Железнодорожные туры выходного дня набирают популярность в России

Путешествия по железной дороге на уикенд со всеми удобствами предлагает россиянам ОАО «РЖД». Среди наиболее популярных - поезда «В Карелию», «По Золотому кольцу» и «Серебряный маршрут».

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Всего же в предложении железнодорожников – около двадцати маршрутов выходного дня. В их числе - «Байкальский экспресс» Иркутск — Слюдянка — Байкал, «Белорусский вояж» Москва — Брест/Гродно — Минск — Москва.

Поезд «В Карелию» повезет туристов из Москвы в Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. «По Золотому кольцу» - это классические Москва — Ярославль — Иваново — Владимир/Суздаль/Муром и другие.

Как рассказала первый замглавы департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова, поезда выходного дня выдерживают комфортный график планирования отдыха для туристов. Отправление из Москвы происходит в пятницу вечером, возвращение – вечером в воскресенье.

В числе необходимых составляющих для комфортного путешествия - душ и сауна в вагоне, меню вагонов-ресторанов и вагонов-баров с гастрономическими тонкостями регионов. Доступ в интернет и мультимедийная программа подразумеваются.

Наполняемость поездов составляет свыше 70% во все сезоны. В 2024 году туристам будут предложены и новинки. Это поезд «Жигулевские выходные» по маршруту Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва. В первый рейс по нему 27 апреля отправились более 250 пассажиров.

Также в 2024 году предусмотрено включение в маршрут возможности посещения Грушинского фестиваля. В августе и сентябре в рейс уйдут поезда «Две Губернии» Москва — Воронеж — Липецк — Москва.