Популярность внутреннего туризма в России продолжает расти

Россияне все чаще выбирают отдых внутри страны, чем безмерно радуют отечественных отельеров, чьи доходы в связи с этим только растут. По данным Росстата, в январе—марте 2024 года доходы коллективных средств размещения в стране выросли на 30% год к году.

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Одновременно снизилось число заявок на шенгенские визы. По подсчетам Еврокомиссии в 2023 году эта цифра сократилось на четверть. Показатель стал минимальным и сравнимым только с пандемийным 2021 годом.

Если говорить о России, то здесь планку лидера много лет традиционно удерживает Сочи. В январе—марте 2024 года доходность номеров, как в горах, так и на побережье там выросла на 28%.

Не отстают другие курорты Краснодарского края. В целом в крае доходы аналогичного сектора выросли на 29% год к году. По-прежнему востребованы Подмосковье, Санкт-Петербург и Калининград.

Растет популярность Казани, Ярославля и Волгограда. В числе горнолыжных курортов, пользующихся спросом в зимний период — Кемеровская и Мурманская область и Кабардино-Балкарии.

Эксперты отрасли отмечают, что развитие внутреннего туризма сейчас поддерживается в основном ростом предложения. Завершаются проекты, перенесенные с прошлых лет. Появляются новые интересные направления, в том числе экотуризм.

В последнем сегменте растет интерес к русскому Северу, а также к тематическим видам отдыха: агро-, гастро- и сельскому туризму. Отмечен всплеск популярности музыкальных фестивалей на природе наподобие знаменитого Грушинского.