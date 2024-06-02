Обилие клещей в нацпарке «Красноярские Столбы» напугало туристов

Свои претензии побывавшие в нацпарке направили в адрес заповедника. Между тем на сайте учреждения говорится, что специальная обработка от клеща на территории национального парка, не проводится.

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Посетителям рекомендуется иметь прививку и страховой полис, чтобы иметь возможность гулять по нацпарку без опаски. Также следует проверяться на наличие клещей каждые 2-3 часа.

Информацию подтвердила и лидер «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, побывавшая в национальном парке еще до его открытия, пишет издание VN.ru.

Там же сообщается, что люди после нескольких часов прогулок по парку снимали с себя по несколько штук опасных членистоногих. В одном из случаев пришлось использовать страховку.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в медицинские организации с укусами обратилось уже более пяти тысяч человек. Многие клещи заражены опасными инфекциями, летальных исходов пока не зарегистрировано.

Эксперты рекомендуют не посещать нацпарк без прививки, защитного спрея и страховки. Затянувшаяся поначалу холодная весна с ее жарким окончанием спровоцировала пик небывалой активности клещей, и не только в Новосибирской области.

Так, в Карелии зарегистрирован первый случай моноцитарного эрлихиоза. Это опасное инфекционное заболевание, передающееся со слюной клеща, которое поражает центральную нервную, кровеносную и другие системы.

Среди симптомов - лихорадка, головная и мышечная боли, рвота, тошнота, затрудненное дыхание, иногда светобоязнь. Заражаться могут и люди, и животные.

По состоянию на конец мая клещи покусали 278 жителей Карелии, в том числе 77 детей. Часть случаев — 130, зафиксирована в столице региона Петрозаводске, сообщили в Роспотребнадзоре.