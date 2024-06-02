Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» в первый день посетили почти 100 тыс. человек

Около 100 тыс. человек уже посетили площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", начавшегося 1 июня.

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Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что для гостей провели 1,2 тыс. мероприятий в разных районах столицы, включая спортивные активности на набережных и в парках, танцевальный флешмоб, литературные чтения и творческие мастер-классы.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится до 8 сентября во всех округах Москвы и завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тыс. мероприятий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит все летние активности и станет самым продолжительным городским фестивалем. В течение 100 дней будут работать площадки по всему городу.