Как провести лето в Крыму

Даже те, кто бывал в Крыму много раз, этим летом смогут увидеть на полуострове новые, обновленные или хорошо забытые старые достопримечательности. Главные из них — открывшаяся после долгой реконструкции Картинная галерея имени Константина Айвазовского в Феодосии, набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории, отреставрированный исторический центр древней Алупки, исторический музей во дворце Дюльбер в Кореизе и новая Соборная мечеть в Симферополе.

© Игорь Самохвалов/ПГ

Полуостров трех морей

Майские праздники, которые считаются индикатором предстоящего высокого сезона, показали, что, несмотря на логистические сложности, обусловленные специальной военной операцией, и попытки ракетных и дроновых ударов врага, интерес к Крыму не только не упал, но и вырос в сравнении с прошлым годом.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в майские праздники полуостров посетило 266,7 тысячи туристов. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. А с начала года турпоток в Крым превысил 800 тысяч человек. Вырос спрос и на летний отдых: период активного бронирования достиг 120 суток, а объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50 процентов. Если эта тенденция сохранится, то в этом году Крым примет около шести миллионов туристов — в прошлом их было 5,2 миллиона.

К началу купального сезона на полуострове открыто 340 пляжей — на тридцать меньше, чем в прошлом году: их вывел из строя ноябрьский «шторм века». Тем не менее места у моря всем хватит. Еще 27 пляжей откроются в Севастополе. Июнь обещает быть солнечным и жарким: метеорологи прогнозируют стабильные +25 во всех курортных регионах, вода уже сейчас прогрелась до +18, а к середине июня перевалит за +20.

Но не пляжем единым привлекает полуостров туристов. Среди «фишек» этого года программа «Расцветай в Крыму!», которая предлагает отдыхающим фотографироваться, слушать музыку и пить вино в цветущих полях. В июне главный цветочный хит — лаванда. Самое большое лавандовое поле находится в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Искупаться в «фиолетовом море» также можно в селе Аромат того же Бахчисарайского района, в селе Чистеньком Симферопольского района, в Верхней Кутузовке под Алуштой, в Краснокаменке возле Гурзуфа, в селе Оленевка в Черноморском районе. Так что Крым у нас теперь полуостров не двух морей — Черного и Азовского, а трех.

Пушкин, боспорская Ника и гнев Афродиты

В самом начале лета, 2 июня, в парке живой истории «Федюхины высоты» в Севастополе состоится фестиваль «Путешествие во времени». Пройдет он на площадке «Локо Чимбали» — в воссозданной генуэзской усадьбе XV века.

6 июня на полуострове отметят 225-летие Александра Пушкина — именно великий поэт создал в свое время моду на Крым, вслед за ним сюда потянулись другие писатели, поэты, художники, музыканты. К юбилею классика приурочен Международный фестиваль «Великое русское слово», который пройдет в разных регионах полуострова, а также Пушкинский фестиваль на молодежно-просветительском курорте «Таврида.АРТ» под Судаком. Там же в июне можно будет бесплатно посетить уникальный арт-парк «Таврида», который насчитывает около тридцати объектов, спроектированных молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России. Среди них, например, 15-метровый «Человек, смотрящий в море», изготовленный из 4500 железных прутьев, и 13-метровая «Ассоль» — героиня «Алых парусов» Александра Грина.

Если современное искусство не по душе, есть Керчь, где с 8 по 13 июня уже в 26-й раз пройдут «Боспорские агоны». Туда съедутся участники из разных регионов России. Центральным событием фестиваля станет театральная программа «От античности до современности», победитель которой получит главный приз — «Боспорскую Нику». Из Керчи любители античности и театра могут сразу перебраться на другой конец полуострова — в Севастополь. Там 16 июня пройдет традиционный «Летний вечер в Херсонесе». В этот день в Античном театре — самом древнем в России — зрителям покажут премьерный спектакль «Гнев Афродиты».

Если спектакли в Крыму можно смотреть на античных площадках, то музыку слушать — даже под землей: в пещерах Скельская, Мраморная и Таврида. В Скельской ближайший концерт пройдет 16 июня, в Мраморной — на 29 июня.

Экстремальный и фестивальный

Июльская и августовская программы по понятным причинам пока известны не так подробно. Тем не менее с 26 по 28 июля точно пройдет Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», хедлайнерами которого заявлены Гарик Сукачев, «Три дня дождя», The Hatters и другие известные артисты.

Хотя в северо-западном углу Крыма на Тарханкуте сейчас из-за СВО не самое спокойное место, на июль и август заявлен целый ряд событий на расположенной там площадке «Extreme Крым» — фестиваль влюбленных, танцевально-музыкальный фестиваль, кинофестиваль, экстремальные игры.

Никто не отменит и День крещения Руси 28 июля, на который можно посетить древние православные обители на мысе Фиолент, в Инкермане, Бахчисарае, Тополевке, Краснокаменке. В этот же день будет отмечаться и главный праздник города-героя Севастополя — День Военно-морского флота. И пусть морякам-черноморцам сегодня не до торжеств, поддержать их можно.

С первых дней августа в Генуэзской крепости в Судаке будет проходить традиционный фестиваль исторических реконструкторов «Генуэзский шлем».

8 августа можно отметить Международный день альпинизма восхождением на одну из знаменитых крымских вершин — Роман-Кош, Чатырдаг, Демерджи, Аюдаг или просто прогуляться по одному из маршрутов Большой Крымской тропы. Пока их на выбор четыре — «Загадочный Меганом», «Тропа Волошина», «Тропа Грина» и «Святыни Армянской церкви».

15 августа — День археолога, который можно встретить в Херсонесе, Пантикапее, Феодосии или, например, в одном из древних пещерных городов — Мангупе, Чуфут-Кале, Качи-Кальоне, Эски-Кермен, Тепе-Кермен.

25 августа — День виноградарства и виноделия — лучшая дата для дегустации на многочисленных крымских винодельнях.

27 августа — День кино. Тематическая экскурсия в эту дату — в «Гайдай-парке» недалеко от Алушты.

Новые достопримечательности:

Картинная галерея имени Ивана Айвазовского в Феодосии (после реставрации), Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории, Старый город в Алупке (после реставрации), Музей во дворце Дюльбер в Кореизе, Соборная мечеть в Симферополе.