«Пермская судоверфь» начнет строительство круизного судна «Байкал»

"Пермская судоверфь" в этом году начнет строительство нового круизного судна "Байкал, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

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"Проводим здесь, [на "Пермской судоверфи"], масштабную реконструкцию производства: обновляем оборудование, создаем комфортные условия для сотрудников. Завершим ее в течение двух лет. В этом году начнем строительство нового круизного судна "Байкал" - на базе судоверфи соберем его каркас", - сообщил Махонин.

О планах начать строительство гибридного речного судна по проекту "Байкал" ранее заявлял гендиректор круизной компании "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. Судно уровня "5 звезд" рассчитано на 68 пассажиров. Оно сможет проезжать 100-120 км без подзарядки. Предполагается, что на судне будет спа-зона, бар и ресторан.

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ ранее предоставил "Пермской судоверфи" целевой займ на развитие в размере 124 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию производственных мощностей, приобретение и ввод в эксплуатацию новых станков и оборудования, необходимых для повышения производительности труда и повышения качества продукции.

"Пермская судоверфь" входит в один из шести прорывных проектов социально-экономического развития Пермского края "Новая промышленность". Предприятие было создано осенью 2021 года на площадке бывшего Пермского судостроительного завода "Кама". Имущественный комплекс судозавода приобрела "Корпорация развития Пермского края". Учредителями "Пермской судоверфи" являются АО "ПНППК-Морская электроника" и АО "Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования" (ПАИЖК). Сейчас "Пермская судоверфь" занимается строительством причальных сооружений, ремонтом судов, а также изготовлением металлоконструкций. С апреля 2023 года "Пермская судоверфь" стала резидентом Особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Пермь".