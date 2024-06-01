В Крыму открыли новый туристический маршрут

Новый туристический пешеходный маршрут "Плато Ай-Петри" открыли в Ялтинском горно-лесном заповеднике, сообщили в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".

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"Маршрут "Плато Ай-Петри" объединяет в единую сеть целый ряд существующих экотроп заповедника "Ялтинский горно-лесной". Маршрут связывает "Кореизскую тропу" и "К зубцам Ай-Петри" с "Еврейской тропой", "Иограф" с "Таракташской тропой". Любители многодневных походов также по достоинству оценят маршрут "Плато Ай-Петри", ведь теперь доступен транзитный проход через заповедник, и сеть эколого-просветительских маршрутов будет связана с существующими и проектируемыми маршрутами всего горного Крыма, в том числе с Большой Севастопольской тропой и Большой Крымской тропой", - сообщили в дирекции.

Уточняется, что на маршруте будет доступна стоянка для ночевки с палаткой "Кордон Ай-Петри". Протяженность маршрута составит 25 км.