Балашиха обменяется опытом в сфере туризма с Беларусью

Делегация городского округа Балашиха прибыла в Республику Беларусь. Благодаря этому визиту гости смогут укрепить уже существующие связи, акцентировать внимание на приоритетных туристических направлениях, а также развить новые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Специалистов туристической отрасли приветствовала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.

«Могилев — гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма. Мы вас ждем всегда, приезжайте к нам! А мы, естественно, с ответным визитом приедем к вам», — сказала Виктория Омелюсик.

В Могилеве подобный туристический рекламный тур проходит впервые. Он помогает развить связи между городами и народами. В планах организовать для представителей Балашихи туры по другим направлениям. Среди них промышленность, образование и культура.