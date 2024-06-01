Минэкономразвития запускает конкурс «Семейные путешествия» о поездках по России

Минэкономразвития России совместно с АНО "Национальные приоритеты" и Российским союзом туриндустрии запускают Всероссийский конкурс видеороликов о семейных путешествиях. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Благодаря конкурсу семьи с детьми увидят новые интересные возможности для путешествий, отроют для себя новые направления и точки притяжения. Маршруты, о которых расскажут участники, могут стать отличным примером для других семей как интересно и познавательно проводить время вместе, узнавая Россию", - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Семьи, которые войдут в тройку победителей, получат в подарок туристическую поездку. Семья, одержавшая победу, будет награждена недельным туром в Сочи. Семьи, занявшие второе и третье место, получат возможность отправиться в Анапу и Санкт-Петербург на семь дней и четыре дня соответственно. Все туры включают дорогу до места отдыха. Воспользоваться призом можно в течение года с момента оглашения итогов конкурса.

Заявки принимаются с 1 июня по 31 августа 2024 года. Это может быть самостоятельная поездка или тур, приобретенный у компании-туроператора, совершенный в Год семьи с 1 января 2024 года.

Итоги конкурса будут подведены на Дне туризма 27 сентября.