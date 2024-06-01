Прямой авиарейс впервые соединил Улан-Удэ с Горно-Алтайском

Столицу Бурятии Улан-Удэ и Республики Алтай - Горно-Алтайск впервые соединил прямой авиарейс, сообщил генеральный директор Международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"Сегодня прибыл первый рейс "КрасАвиа" из Горно-Алтайска", - сказал Гармаев.

Полеты будут выполняться раз в неделю все лето по субботам.

В Минтрансе Бурятии отметили, что рейс субсидируется из федерального бюджета по постановлению правительства РФ №1242. Этой субсидией может воспользоваться любой житель России. Софинансирование из республиканского бюджета составляет 5%.

Это уже третий новый авиарейс в 2024 году. Ранее было запущенны маршруты, соединяющие Улан-Удэ с Казанью и Сочи.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одно из его преимуществ - географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2023 году аэропорт Байкал обслужил более 715 тыс. пассажиров, рост по сравнению с 2022 годом - 14%. В планах к 2027 году - 1 млн пассажиров.