В Уфе открылись 12 загородных детских лагерей

В Уфе сегодня свои двери открыли 12 загородных лагерей. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

По его словам, 88 раз дали старт летней оздоровительной компании в «Чайке». В этом году здесь возвели еще один новый модульный корпус на 49 мест. Всего на первой смене будут отдыхать более 140 детей участников СВО. Здесь будут проводить мастер-классы по робототехнике, медиатворчеству, музыкальным технологиям и искусству.

Также 3 июня открываются 133 лагеря дневного пребывания на базе школ, учреждений дополнительного образования и подростковых клубов.