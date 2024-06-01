В России запретили работать некоторым гидам. Кто теперь будет водить в походы

С 1 июня в России запретят работать непереаттестованным гидам. К середине 2024 года будет создан список квалифицированных экскурсоводов. В этот список попадут те, кто уже сдал нужные экзамены и те, кто имеет опыт работы в туризме не меньше 2 лет. Гиды, которые водят туристические группы по сложным и опасным маршрутам, должны будут подтвердить свою квалификацию.

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Переаттестацию гиды должны пройти к осени 2026 года. Отныне экзамены смогут проводить спортивные федерации и другие квалифицированные организации, включая МЧС.

Раньше любую школу могли использовать для экзаменов, и из-за этого было много «липовых» инструкторов-проводников. Они получали корочки на экспресс-курсах и потом водили людей в горы без необходимых навыков. Новое правило должно уменьшить количество проводников-нелегалов, отметил портал Tourdom.ru.

Не подтвердившим свою квалификацию гидам запретят работать. Контролировать исполнение будут региональные власти. Плюс проводники теперь должны сообщать в МЧС о начале маршрута и завершении каждого похода.

Из-за непрофессиональных гидов туристы гибнут на сложных маршрутах, особенно в горах. Так произошло и с туристами, которые отправились покорять вулкан Ключевская Сопка в 2022 году. Подробно об этой и других похожих трагедиях мы рассказывали здесь.