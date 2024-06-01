На Урале открыли летний сезон в туристическом кластере на заводе XVIII века

Летний сезон открылся днем путешествий в туристическом кластере "На заводе" на территории чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, основанного в 1732 году, в Сысерти Свердловской области. Также летом пройдут День подкастов и День Ивана Купалы, сообщил ТАСС основатель кластера "На заводе" Ян Кожан.

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"А в июне некоторые вещи мы уже проговорили, такие как День подкастов или День Ивана Купалы. Это такие вещи, которые точно будут. Открытие 1-2 июня посвящено путешествиям. Какие-то темы будут добавляться, темы, которые отзываются людям, которые людям важны", - сказал Кожан.

Проект "Лето на заводе" реализуется около пяти лет, он вошел в число победителей конкурса "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер.