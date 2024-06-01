Летний отдых у моря: чем смогут удивить детей лагеря в Анапе?

К старту летнего сезона готовы почти 40 тысяч лагерей по всей России. Среди них – здравницы Кубани и один из самых известных курортов Анапы. Там планируют принять за лето более 100 тысяч детей. Как они будут отдыхать, увидел корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

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Маргарита Юнусова гоняет мяч на равных с мальчишками. Играет в нападении, в защите. Если нужно, встает и на ворота. О родном недавно подтопленном Оренбуржье ей в черноморском лагере напоминает лишь погода.

«Сначала нас затопило и дали путевку в лагерь. Я приехала из Орска сюда. Меня отправили родители, потому что они восстанавливают дом», – отметила Маргарита Юнусова.

И таких, как она, из Оренбургской области, здесь почти 400 детей. Футбол, волейбол на песке даже под дождем им в радость. Одни находят новых друзей, другие – открывают в себе новые таланты.

Ксения Немальцева по лагерям ездит часто. Но впервые на море. Непогоду пережидает за игровой доской. «У нас затопило дом по первый этаж. Второй этаж, слава богу, вода не задела. В школе учительница предложила съездить сюда в Анапу», – поделилась Ксения Непальцева.

Здесь для детей не только кружки и спорт.

«Посетили дельфинарий, посетили экскурсию по Анапе, также посетили конную экскурсию. Мы неоднократно посещали море. С погодой нам не очень повезло, но тем не менее ребята могли там играть на берегу», – рассказала исполнительный директор детского оздоровительного комплекса Валентина Блиценко.

Некоторые взрослые приезжают сюда работать: вожатыми. Следят за детьми, развлекают, оберегают. Перед поездкой в лагерь, прошли спецподготовку.

«Курсы были, половину года длились. Мы разбирали все ситуации, которые могут произойти в санатории. Также нас учили медицине, первая помощь необходимая», – отметил вожатый Антон Дергунов.

«Хочется доставлять хорошее впечатление об этом месте детям, чтобы видеть их улыбки. Для меня это самое прекрасное вообще», – рассказала вожатая Алина Зверева.

Даже меню в лагере, как в ресторане. Разнообразное, сбалансированное и вкусное. За пищей для ума идут в библиотеки, компьютерные классы и кинозалы. Для ребят в этом году подготовили особый подарок. В День защиты детей открыли еще одно помещение.

«Новый корпус с отличным пищеблоком, с медицинским центром, в котором представлены все услуги для детей, включая массаж. Также у нас в новом корпусе центр развития, в котором дети могут заниматься творчеством», –рассказала заместитель генерального директора детского оздоровительного комплекса Яна Платонова.

С учетом новых детских здравниц, за летний сезон только в Анапе планируют отдохнуть 110 тысяч детей, а всего по России – почти 5,5 млн.