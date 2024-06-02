Россиянам объяснили, кто и как может бесплатно отдохнуть в санатории

Каждый россиянин может бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) отдохнуть в санатории для того, чтобы облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги, пройти реабилитацию после болезни. Список заболеваний, по которым положено лечение в санатории довольно обширный и определен Минздравом. В их числе, например, болезни щитовидной железы, эрозия и язва желудка, невралгия тройничного нерва, радикулиты, мигрени, пиелонефриты, коньюктивит, некоторые виды женского бесплодия.

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В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) пояснили "РГ", что за путевкой в санаторий необходимо обратиться к участковому врачу: терапевту, педиатру или фельдшеру.

Если пациент недавно перенес травму, операцию или страдает хроническим заболеванием, также потребуется принести с собой все выписки из истории болезни, а также все медицинские документы, которые могли бы подтвердить диагноз. Если таких документов нет, то можно просто описать врачу жалобы на состояние здоровья, чтобы он назначил анализы и процедуры для постановки диагноза.

На основании выписного эпикриза из больницы или результатов обследования и анализов врач выпишет направление и рекомендации для санаторно-курортного лечения или реабилитации по ОМС, а также рекомендации к санаторно-курортному лечению. Документ передается специальной врачебной комиссии, которая в течение двадцати дней должна принять окончательное решение. Для нее также потребуется собрать документы: ей нужны будут удостоверение личности пациента, его полис ОМС, направление от лечащего врача, эпикриз из стационара или от других врачей с указанием диагноза, анализ крови, анализ мочи, анализ на TORCH-инфекции, анализ на венерические заболевания, электрокардиограмма, флюорография, результаты осмотра у гинеколога или результат осмотра у проктолога, дополнительные исследования по основному заболеванию.

Комиссия может отказать в санаторно-курортном лечении или реабилитации в санатории, например, при наличии противопоказаний. Их перечень также определен Минздравом. В их числе - заразные кожные заболевания, психические расстройства, хронические болезни в стадии обострения, а также заболевания, передающиеся половым путем.

Если пациенту положено санаторно-курортное лечение или реабилитация по ОМС, то выдается справка по форме №057/у-04 и его ставят в очередь на получение путевки.

В ФФОМС подчеркнули, что процедура оформления бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение или реабилитацию по полису ОМС для ребенка такая же, как и для взрослого. Большинство санаториев и оздоровительных центров принимают детей-инвалидов с Россиянам объяснили, кто и как может бесплатно отдохнуть в санатории лет, а детей, страдающих неврологическими и психическими расстройствами, - с двух лет. Для сопровождения детей-инвалидов одному взрослому тоже выдается бесплатная путевка по полису ОМС без лечения.

В ведомстве также обратили внимание, что застрахованные по ОМС граждане могут бесплатно проконсультироваться по поводу получения путевки в санаторий и любым другим вопросам бесплатной медицинской помощи со специалистом страховой медицинской организации по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии, оставить запрос на сайте или обратиться лично в офис компании