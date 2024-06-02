На Каспии по госпрограмме построят инженерную инфраструктуру нового курорта

Минэкономразвития России совместно с правительством Республики Дагестан и институтом Кавказ.РФ приступило к проектированию ключевых инженерных коммуникаций строящегося курорта на Каспии. Финансирование строительства объектов будет обеспечено в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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"Проектирование современной инженерной инфраструктуры позволит создать все необходимые условия для комфорта туристов и реализации проектов резидентов туркластера, а также обеспечит долгосрочное развитие региона. В рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа реализуются мероприятия, направленные на создание условий для полноценного функционирования прибрежного кластера", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, который в пятницу посетил с рабочей поездкой Дагестан.

Уточняется, что по программе планируется строительство нового водозабора на участке Великентский Уллучаевского месторождения, который обеспечит водными ресурсами территорию Каспийского кластера и город Дагестанские Огни. Также в рамках госпрограммы строится водовод "Кайтаг - Дербент" и реализуется проект по строительству современных очистных сооружений, которые улучшат санитарно-эпидемиологическое состояние города и водных объектов.

"Реализация этого проекта позволит обеспечить экологическое оздоровление водных объектов и укрепить экологическую стабильность всего Каспийского моря. <…> В целом развитие инфраструктуры в Каспийском прибрежном кластере не только повысит привлекательность региона для туристов, но и станет значительным шагом к повышению качества жизни местных жителей", - цитирует пресс-служба врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Бахтияра Уллаева.

Завершить проектирование и начать строительство инфраструктуры планируется в ближайшие годы. Это позволит уже в 2026-2027 годах ввести в эксплуатацию все объекты кластера и открыть новый курорт.

О кластере

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

Строительство первых объектов предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье протяженностью порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи.