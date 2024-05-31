В АТОР рассказали, откуда в Россию приезжали туристы с начала 2024 года

Китай обеспечил 45,2% въездного турпотока в I квартале 2024 года, заявил НСН Александр Мусихин.

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За I квартал 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных туристов, заявил вице-президент АТОР по въездному туризму, глава туроператора «Интурист» Александр Мусихин на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop.

«Ранее АТОР прогнозировал, что в 2024 году иностранных туристов в России будет в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, и пока этот прогноз оправдывается. За I квартал 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных туристов - в 3,2 раза больше, чем год назад. Китай обеспечил 45,2% въездного турпотока в I квартале 2024 года (99 тысяч поездок с туристическими целями). Также в топе такие страны, как Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Кувейт и другие», - сказал собеседник НСН.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».