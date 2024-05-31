Назван средний чек летних туров на курорты Черного моря

Средняя стоимость летнего тура в Анапу начинается от 73 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

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Средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop.

«Средний чек летних туров без перелета в Подмосковье вырос на 17%, в Санкт-Петербург - на 18%, в Кавминводы - на 16%. Речные круизы подорожали на 15%, поездки в Москву прибавили в цене 14%, Анапа подорожала на 17%, Сочи - на 15%, а Крым - на 5%. Таким образом, стоимость среднего тура в Сочи на девять ночей составляет 75-105 тысяч рублей. Анапа на такой же период обойдется в 73-116 тысяч рублей, Геленджик - 69-109 тысяч рублей, Крым - 77-89 тысяч рублей», - сказал собеседник НСН.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Сочи может начаться дефицит мест в гостиницах в сегменте «все включено», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».