Гостиницы взвинтили цены для туристов в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах. С начала года номера в подобных отелях подорожали в среднем по региону более чем на 15%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

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«Проживание в гостинице с четырьмя и пятью звездами, по данным на конец мая, в среднем обойдется в 3068 рублей с человека за сутки. В начале января стоимость была на уровне 2650 рублей. Соответственно, цена выросла на 15,7%», — следует из статистики ведомства.

Меньше подорожали отели, которые имеют две звезды. За аналогичный период ценник в них поднялся лишь на 4% до 1647 рублей. И практически не изменилась цена в гостиницах класса три и одна звезда, а также в мотелях. Сутки здесь обойдутся примерно в две и полторы тысячи рублей соответственно.