Около 40% туристов приезжают в Москву с семьей

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов рассказал о туристических перспективах столицы.

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«У нас есть основания для позитивного взгляда в туристическое будущее Москвы. Это основание нам показывает I квартал, в рамках которого рост числа туристов уже составил 19%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, мы будем прилагать все усилия», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в 2023 году в среднем 15—18% от проживавших в столичных гостиницах составляли москвичи, что можно считать новым трендом.

«Порядка 40% туристов приезжают в Москву с семьёй. Для нас детский и семейный туризм крайне желанный как с точки зрения коммуникации, атмосферы, впечатлений, так и с экономической стороны», — добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.