В Петербурге запустят водное такси между Крестовским островом и парком 300-летия
Водное такси от Крестовского острова до парка 300-летия запустят в Петербурге в июне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"В июне планируется запуск еще одного маршрута водного такси - от Крестовского острова до Парка 300-летия", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что в мае в городе открылась регулярная водная переправа от Адмиралтейской набережной до Мытнинской набережной. Впервые ее запустили в 2022 году как дублер Биржевого моста, который находился на капремонте. После возобновления движения по мосту водный маршрут решили сохранить из-за его востребованности среди горожан.
В этом сезоне на линии работают два тримарана вместимостью 11 человек. Они курсируют между причалом "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной, 2, и Петропавловской крепостью каждые 10 минут. Время в пути составляет семь минут. Водное такси работает каждый день с 11.00 до 19.00.
"В будние дни переправа сокращает путь более чем в два раза по сравнению с обыкновенным такси. Кроме того, водная поездка обходится как минимум в 2,5 раза дешевле - всего 100 рублей", - отметил Поляков.