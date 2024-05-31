«Как Дубай, но есть нюанс»: туристы поделились впечатлениями от отдыха в Дагестане
Эксперты говорят, что мода на Дагестан проходит, во всяком случае объем бронирований снизился по сравнению с прошлым годом. Например, по статистике Travelline, сегодня продажи лишь на 4% опережают показатели 2023-го. Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что спрос повыше, но добавляет: до прежних рекордов далеко. Мы решили провести в телеграм-канале «Крыша ТурДома» опрос, чтобы узнать, справедлив ли тезис про ушедшую моду. И попросили поделиться своими впечатлениями об отдыхе в этом месте.
В голосовании приняло участие около 1,6 тыс. человек, и подавляющее большинство ответило, что в этом году в Дагестан не собирается. Причем чуть менее половины опрошенных (47%) выбрали наиболее радикальный ответ:
«Дагестан – это не моё».
10% участников голосования готовы были бы поехать, но их не устраивает сервис. Вот некоторые комментарии туристов, которые там побывали:
«Мне не понравилось с точки зрения комплексного туризма. Прекрасные места, и всё. Остальное было плохо: сервис, инфраструктура, атмосфера», «Сервис в плане гостеприимства почти никакой, в одном месте вообще девчонки молодые сказали: “У нас такая страна большая, почему все к нам поехали?”»
У других туристов (7% проголосовавших) отбили желание ехать в Дагестан подскочившие в этом году цены:
«В прошлом году были, очень понравилось, в этом году сравнили цены с Турцией и выбор пал на последнюю».
Тех, кто все-таки собрался поехать в горную республику, набралось всего 3%, притом что еще для 7% участников голосования «Дагестан – это мечта». То есть они готовы там отдохнуть, но когда-нибудь потом.
Поклонники отдыха в Дагестане в красках и деталях рассказали, почему готовы поехать. Главное – это природные красоты, на фоне которых не замечаешь недостатков инфраструктуры.
«Мне очень там нравится, столько там красоты! Сулакский каньон, Карадахская теснина, Салтинская теснина и т. д. Где вы такое видели? Народ дружелюбный, гостеприимный», – поделилась одна из подписчиц.
А вот еще один комментарий с подробностями:
«Мы были в Гунибе, дом на горе с балконом над пропастью. Даже орлы ниже летали. Виды – огонь! В Дубках катались по Сулакскому каньону. Салтинский водопад – чудо природы. Тобот, теснина, Гамсутль, крепость в Дербенте… Дорога по горам от Гуниба до Дербента прекрасна. Головокружительные красоты. И это мы еще и половины всего не увидели».
А одна из туристок пошутила:
«Дагестан – это почти как Дубай, но есть нюанс. А если серьезно, там очень красиво! Нужно ехать!»
Ранее мы писали, что туристов ошеломили цены на перелеты в Дагестан этим летом: по сравнению с 2022 годом перевозка подорожала втрое.