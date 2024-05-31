В АТОР сообщили о росте продаж летних туров в Крым в 1,5-2 раза

Продажи туров в Крым на предстоящее лето выросли в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Восстанавливает свои позиции по сравнению с низкой базой 2023 года Крым: ряд крупных игроков рынка фиксируют рост продаж туров на полуостров на июнь - август в полтора - два раза по сравнению с концом прошлого мая", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, Крым остается единственным регионом, где цены в среднем по рынку не выросли по сравнению с прошлым годом, а на этапе раннего бронирования у ряда объектов были и ниже. Тем не менее, дальнейшая динамика бронирований будет в значительной степени зависеть от информационного фона.

Продажи летних туров в Москву за год выросли на 52%, в Санкт-Петербург - на 20%, в Краснодарский край - на 11%. По оценкам ассоциации, за три летних месяца россияне (как самостоятельные, так и организованные туристы) совершат около 48 млн поездок по стране или более 53% от предполагаемого годового объема (90 млн).