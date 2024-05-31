В Вологодской области к 2029 году намерены удвоить число  туристов

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что регион спустя пять лет привлечет вдвое больше туристов, чем в 2023 году. Для этого из бюджета будут выделены дополнительные средства на создание объектов туристической инфраструктуры. Туристов, в частности, собираются привлекать в национальный парк «Русский Север».

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Эксперты считают, что Филимонов будет продолжать политику своего предшественника, не отказываясь от уже запущенных проектов, а лишь дополняя их новыми идеями и направлениями. Большое внимание, как и прежде, уделяется рекреационным парковым зонам.

Утверждается, что развитие туристической отрасли будет осуществляться преимущественно за счет привлечения средств из посторонних источников, а не за счет перекачки из других туристических направлений.

Ранее сообщалось, что в России значительно вырос спрос на туристические туры внутри страны.

30 мая в Крыму подал в отставку министр курортов и туризма Вадим Волченко.