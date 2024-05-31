75% внутреннего туризма приходится на Крым и Краснодарский край

Количество туристов, которые заедут в Крым в июне, в два раза превышает показатели прошлого года, рассказал НСН вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

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В топ-10 направлений для отдыха летом 2024 года вошли Калининградская область, Дагестан, Алтай и Казань, рассказал НСН вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Топ-5 летних направлений возглавляют Краснодарский край и Крым с долей в 3/4 бронирований. Количество туристов, которые заедут в Крым в июне, в два раза превышает число туристов, которые заехали в Крым в июне 2023 года, на июль прирост 56%. Кавминводы - круглогодичная история, здесь и летом, и зимой хорошая загрузка. Следом идут Санкт-Петербург (5% от всех бронирований) и Москва с Подмосковьем (4% от всех бронирований). В топ-10 вошли такие виды отдыха, как речные круизы, Дагестан, Калининградская область, Казань и Алтай», - сказал собеседник НСН.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».