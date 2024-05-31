Внутренний российский туризм показал значительный рост

На пресс-конференции представители Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что в стране продолжает увеличиваться число проданных туров по территории России. Отмечается, что среди самых популярных туристических направлений неизменно лидируют Дагестан, Краснодарский край, а также круизы по рекам. Также россияне активно едут отдыхать в Санкт-Петербург и Москву.

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Продажи организованных туров по таким регионам, как Крым, Калининградская область и Краснодарский край, выросли на 50%. Речные круизы в этом году должны превысить прошлые показатели по числу туристов на 10-15%. Цены на круизы находятся в диапазоне от 5 до 25 тысяч за ночь.

В целом же представители РСТ отмечают, что для внутреннего туризма увеличилась за год с 35% до 60%. При этом туры сами по себе подорожали на 40%, и теперь его средняя стоимость достигает 120 тысяч рублей.

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