Аксенов заявил о готовности инфраструктуры Крыма принимать до 10 млн туристов

Туристическая инфраструктура Республики Крым готова принимать до 10 млн туристов в год, этому поспособствуют новые логистические маршруты, строительство новых курортов, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Сергей Аксенов.

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Ранее в интервью ТАСС Аксенов сообщал, что курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.

"Крым, с учетом того, что более семи миллионов [туристов] принимал в предыдущие годы, понятно, после окончания специальной военной операции, после победы, достижения тех целей, которые заявлены президентом, <…> у нас новое окно возможностей будет так или иначе. Автомобильная дорога через исторические субъекты, которые вернулись на родину, аэропорт Симферополя будет работать. Мы до 10 млн туристов дойдем без вопросов. Инфраструктура к этому готова", - отметил Аксенов, отвечая на вопрос, готова ли инфраструктура в регионе к увеличению турпотока.

Аксенов сообщил о том, что в Крыму более 1 100 отелей, которые располагают 160 тыс. койко-мест. Он напомнил, что в ближайшие годы планируется реализовать проект строительства курортов в западной части Крымского полуострова между Евпаторией и Саками, что даст возможность принять дополнительно еще 1 млн человек.

Новые проекты

В марте Аксенов на совещании по созданию федеральных круглогодичных курортов, которое проводил президент России Владимир Путин, сообщил о строительстве двух новых курортов на западном побережье Крыма в Сакском районе и под Евпаторией. Это проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера", которые расположатся на территории более 200 га.

На курорте "Золотые пески России" предполагается строительство 17 отелей четырех и пяти звезд на 4 500 номеров. Инвесторы планируют вложить порядка 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Второй проект "Крымская ривьера" предусматривает привлечение 16 млрд рублей частных инвестиций, строительство отельного комплекса класса "четыре звезды" на 840 номеров. Комплекс рассчитан на прием 90 тыс. туристов. Комплексы планируется ввести в строй к 2030 году.