Турам на природу предрекли подорожание

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», руководитель одной из туроператорских компаний, организующей, в том числе, походы по горным маршрутам, обратил внимание на проект правительственного постановления, размещенный на портале regulation.gov.com.

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Документ устанавливает предельные размеры платы за аттестацию инструкторов-проводников в зависимости от категории сложности туристического маршрута, она составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

«И у меня, и у коллег – взрыв возмущения. Мало того что приходится платить от 47 тыс. до 60 тыс. руб. за обучение каждого инструктора, так теперь еще нужно будет выкладывать от 50 тыс. руб. за их аттестацию плюс оплачивать командировочные расходы членам аттестационной комиссии. Затраты на одного проводника составят не менее 150 тыс. руб.», – делится опасениями руководитель туркомпании.

По его мнению, туроператорам придется компенсировать дополнительные издержки, заложив их в себестоимость туров. Из-за этого экскурсии по горам могут подорожать как минимум на 10%. А часть официальных организаторов, вероятно, и вовсе предпочтут уйти в тень, что негативно скажется на безопасности туристических маршрутов.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов поясняет: у участников рынка пока нет причин бить тревогу. Законодательные изменения в части регулирования деятельности инструкторов-проводников будут вводиться поэтапно. С завтрашнего дня, 1 июня, вступит в силу правительственное распоряжение, утверждающее перечень организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников. Этим будут заниматься три общероссийские федерации – спортивного туризма, альпинизма, подводного спорта. Туроператорам нужно до 1 июля отправить в эти организации списки своих действующих, ранее аттестованных инструкторов. Полную аттестацию по новым правилам проводники должны пройти до октября 2026 года. И только те, кто ранее не работал инструктором и не имеет соответствующего документа, будут это делать уже по новым правилам.

Аттестация предполагается только для маршрутов от первой до шестой категорий сложности, требующих сопровождения инструкторами. Это касается определенной части природного и активного туризма, но не распространяется на все прочие, некатегорийные маршруты. Кроме того, нормативы, регламентирующие аттестацию – и по категориям сложности маршрутов, и по предельным расценкам, еще только в проектах. Утвердят ли их в заявленном виде и в какие сроки, пока неясно. Что касается предельной стоимости аттестации, то этот параметр, скорее всего, необходим для определения размера субсидий спортивным федерациям из бюджета. Не факт, что такие суммы будут брать за выдачу аттестата с частных лиц, считает Георгий Мохов.