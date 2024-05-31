Где южноуральцы будут отдыхать этим летом

Летний туристический сезон-2024 открыт. Многие южноуральцы уже определились с планами на отдых. Популярностью пользуются как страны дальнего зарубежья, так и путешествия по России. Какие направления выбирают жители Челябинской области и почему внутренний туризм становится привлекательнее выездного – в материале «ФедералПресс».

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Отдых за рубежом: снова Турция и Египет

По словам президента Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) Инны Лободы, сейчас отдохнуть за границей могут люди с высоким уровнем дохода. Но в любом случае радует тот факт, что цены на путевки, допустим, в Турцию по сравнению с прошлым годом немного снизились. Хотя бы начали появляться какие-то спецпредложения.

«То есть сегодня недельная поездка в ту же самую Турцию или Египет может обойтись в 100-130 тыс. рублей на двоих. Такими ценами в предыдущем и послепандемийном году нас сильно не радовали. Но это для тех, кто готов сегодня и прямо сейчас улететь, имеет свободное время и не привязан к рабочему столу», – комментирует «ФедералПресс» Инна Лобода.

В любом случае по загранице лидирует Турция и, конечно, Египет, продолжает она. На третьем месте – Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас в ОАЭ уже «горящая» пора, то есть очень жарко, люди выбирают первые две страны.

Остальные направления уже более дорогого сегмента – Мальдивы, Куба, Доминикана, Бали, вся Азия. Эти курорты тоже пользуются спросом, но сегмент выше среднего уровня.

Внутренний туризм: в топе Дагестан и автобусные туры на море

По данным Инны Лободы, в последнее время туристы предпочитают отдыхать в России. Здесь безопасно, второй критерий – ценовая политика.

«Что касается внутреннего туризма, выделю Махачкалу. Вообще, Дагестан можно поставить на первое место. Здесь три в одном: «гастрономический оргазм», экскурсии и море», – отмечает президент ЧАТО.

Также из Челябинска запустили рейс в Баку. Полеты выполняются раз в неделю. По словам участников рынка, столица Азербайджана притягивает туристов аналогичными услугами: можно получить море, экскурсионный и гастротуризм. На самом высоком спросе курорты Краснодарского края. В первую очередь, Сочи, потому что прямые вылеты, не надо добираться с тремя пересадками. Но ценовая политика немного «кусает». Если взять отели достаточно высокого уровня, то дешевле полететь в Турцию.

Сейчас у южноуральцев пользуются популярностью автобусные туры на море. Туроператоры по внутреннему туризму предлагают поездки в Геленджик, Анапу, Крым. Автобусные туры намного дешевле, чем авиаперелеты и пакетные предложения.

Еще одно из самых качественных и хороших направлений – Калининград.

«У нас прямые вылеты из Челябинска, причем, мне кажется, на ближайший месяц-два уже нет свободных билетов, все распродано», – говорит Инна Лобода.

Ее очень радует, что российский турист больше начал осваивать не морские курорты, а именно познавательные, экскурсионные программы.

«Допустим, туры по Золотому кольцу. Считалось, что этот маршрут только для бабушек, но сейчас контингент начинает меняться, молодеть. Именно молодежь очень интересуется познавательными, интересными турами. Тем более у нас открыли прямые рейсы из Челябинска до Нижнего Новгорода, который может стать отправной точкой», – отмечает эксперт.

Также востребованы туры выходного дня. Не каждому дают отпуск в летний период, поэтому южноуральцы стараются отдохнуть в выходные. Выбирают близлежащие города и регионы – Екатеринбург, Башкирию, Пермь, Оренбург и, конечно же, Челябинскую область. На Южном Урале предочтение отдается сплавам, походам в горы (Зюраткуль, Таганай), пешие походы.

Челябинская область: острожные прогнозы

По мнению директора «Центра туристских инициатив» в Челябинской области Алексея Ципордея, приток местных жителей на курорты Южного Урала во многом будет зависеть от погоды.

«Например, в пятницу они видят, что погода на выходные хорошая, значит, можно ехать. Что касается туристов из других регионов, я думаю, что какой-то рост будет, потому что ведется работа по продвижению Челябинской области, в том числе в рамках федеральных проектов. Но пока я не готов говорить, что будут какие-то прорывные цифры. Статистика спорная», – комментирует «ФедералПресс» эксперт.

По его данным, стоимость отдыха в Челябинской области растет. С одной стороны, открываются относительно недорогие глэмпинги, с другой – сильно дорожает труд. Вообще, гостиничная индустрия, сфера туризма крайне зависима от доли зарплат в расходах. Соответственно, повысится стоимость услуг для туристов. По мнению Алексея Цепордея, в среднем на 15-20 %.

«Говорить о большей популярности внутреннего туризма в сравнении с выездным пока рано. Южноуральцы наш регион все-таки используют больше для кратковременного отдыха, на выходные. Для длительного отпуска чаще всего жители Челябинской области предпочитают поездки за рубеж. Дело в психологии туриста. Когда он едет далеко, то надолго. Я бы не ставил это в вину региону, просто специфика туризма такая», – говорит директор «Центра туристских инициатив».

Другие участники отмечают обратную тенденцию. Впрочем, речь идет о территории всей страны.

«Можно сказать, что сегодня идет переориентация с выездного туризма на внутренний. Такая тенденция присутствует. Причины я называла выше – безопасность и ценовая политика», – комментирует Инна Лобоода.

В пример она привела ту же Турцию, где отдых семье из двух взрослых и двух детей (в хорошем отеле) обойдется где-то в 350-450 тыс. рублей, и то на неделю.