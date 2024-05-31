Больше половины опрошенных россиян активно путешествуют

Более 60% россиян активно путешествуют, при этом треть выбирают для поездок локации в России, свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер", поступившие в распоряжение ТАСС.

© Unsplash

Так, согласно результатам опроса, 63% опрошенных россиян активно путешествуют, при этом 33% из них выбирают для этого Россию, а еще 13% - зарубежные страны. Каждый пятый предпочитает путешествовать в одиночку, а остальные опрошенные - в компании супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).

Передвигаются в путешествиях по России респонденты чаще всего на поезде или электричке (45%) и автомобиле (40%), а чтобы отправиться за рубеж, 36% используют самолет. Для проживания 41% выбирают отели, 32% - снимают квартиры, комнаты, дома, а 23% останавливаются у родственников.

В ходе опроса каждый восьмой также признался в том, что забирает с собой гигиенические принадлежности из иностранных отелей. Реже забирают с собой тапочки, чай, халаты, полотенца и швейные наборы, а 60% опрошенных сказали, что никогда ничего не берут из отелей.

Путешествия по России

Большинство (45%) сообщили, что частота их путешествий по России после введения санкций и ограничений рядом зарубежных стран не изменилась. При этом 12% стали путешествовать чаще, 13% - реже.

Более половины опрошенных (51%) говорят, что всегда активно путешествовали по стране. Только за последний год 56% совершили поездки по России. В таких поездках 62% россиян, в первую очередь, хотят посмотреть на природу. Треть оценивает поездки с точки зрения доступности цен, каждого пятого привлекает транспортная доступность, благоустройство и чистота.

В топ-5 интересных мест, которые хотели бы посетить россияне, вошли: Байкал (48%), Алтай (34%), Дальний Восток (32%), Карелия (30%), Крым и Санкт-Петербург (по 29%).

Самыми дорогими локациями россияне считают Сочи и курорты Краснодарского края (46%), Москву (28%), Дальний Восток (24%), Байкал (22%) и Крым (19%). В список доступных попали: города Золотого кольца (18%), Нижний Новгород (15%), Казань (14%), Карелия (10%), Санкт-Петербург, города Сибири и Северный Кавказ (по 9%).

За последние 5 лет россияне заметили улучшения в отечественной туристической отрасли. Так, 38% отмечают сервис, 41% - инфраструктуру.

Онлайн-опрос в регионах России проводился 23 мая, в нем приняли участие 1300 человек.