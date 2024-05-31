Туристы стали больше платить за доставку еды в поезд. В первые 5 месяцев средний чек составляет 1800 руб., что на 20% больше прошлого года. Но это на троих. К таким выводам пришли специалисты сервиса «ЕдуЕм».

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Большинство пассажиров старается брать комбо из блюд домашней кухни. Ценники на набор из первого, второго и салата стартуют от 400 руб. Самый бюджетный и в меру популярный перекус в пути – шаурма. За нее просят не меньше 250–300 руб.

Также в топе наборы а-ля фастфуд, но они заметно дороже – пицца, картошка фри и газировка обойдется в 1 тыс. В этом году также отмечают всплеск интереса к японской кухне – суши и удоны заказывают чаще. А вот хинкали и шашлыки, которые уступили им место в рейтинге, теперь пользуются меньшей популярностью.

«Теперь в вагонах часто шуршат бумажной упаковкой с бургерами и картошкой вместо варёной курицы», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Супы в кружке и дошираки все равно пока что никому не уступают в популярности», - считают туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что поезда в Крым получат вагоны-столовые.