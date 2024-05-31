В этом году туристов в Крыму больше, чем в прошлом

Туристический поток в Крым в этом году уже превысил миллион человек. За январь — апрель полуостров посетило 815,6 тысячи отдыхающих, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил 31 мая в соцсетях председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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В майские праздники Крым принял еще 266,7 тысячи человек, что больше, чем в прошлом году, уже на 12 процентов.

Средняя загрузка гостиниц и отелей на весенние праздники составила около 44 процентов. 72 процента отдыхающих прибыли на полуостров через Крымский мост, 25 - поездами и еще 3 процента — через новые субъекты России.

В этом году во время высокого сезона в Крыму будут функционировать более тысячи средств размещения, в том числе 91 санаторий. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60 процентов, в гостиницах — 45 процентов, сообщил Константинов. Также по его словам, к первому дню лета курортников будут готовы принять более 340 пляжей.

Учитывая востребованность железнодорожного транспорта, в летний период в Крым будут курсировать дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Мурманска.